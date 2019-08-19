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РИА Новости

Суд нашел недостатки в протоколе полиции на Яшина

15:42 19.08.2019 (обновлено: 15:43 19.08.2019)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкНезарегистрированные кандидаты в депутаты Московской городской думы Иван Жданов, Илья Яшин и Любовь Соболь
Незарегистрированные кандидаты в депутаты Московской городской думы Иван Жданов, Илья Яшин и Любовь Соболь
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Незарегистрированные кандидаты в депутаты Московской городской думы Иван Жданов, Илья Яшин и Любовь Соболь. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Троицкий суд Москвы в понедельник вернул полиции протокол в отношении несостоявшегося кандидата в Мосгордуму Ильи Яшина за призывы к несанкционированной акции, сообщила РИА Новости пресс-секретарь инстанции Ксения Алексеева.
"Суд возвратил материал для устранения недостатков", - отметила она.
С начала протестных акций в Москве Яшина трижды арестовывали в административном порядке за призывы к несанкционированным шествиям. По десять суток ему дали Хамовнический, Троицкий и Щербинский суды, ожидалось, что аналогичное решение сегодня примет и Троицкий суд.
С 14 июля Яшин и ряд других политиков, не зарегистрированных в качестве кандидатов в депутаты из-за слишком большого числа недействительных подписей, провели в Москве несколько несанкционированных акций протеста, на которых были задержаны более 1,7 тысяч человек.
Московский городской суд
16 августа, 11:11Выборы в Мосгордуму
Мосгорсуд отказался рассматривать иск Яшина к ЦИК из-за пропуска срока
Незаконные мероприятия обернулись уголовными делами о попытках помешать работе избиркомов, массовых беспорядках и нападениях на представителей власти. Задержаны 14 человек, им грозят длительные сроки лишения свободы.
Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Изначально комиссии зарегистрировали 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 человек получили отказ (на прошлых выборах в регистрации отказали 107 кандидатам). Впоследствии Мосгоризбирком удовлетворил жалобу выдвиженца от партии "Яблоко" Сергея Митрохина, и окружная комиссия его зарегистрировала.
При проверке подписей Мосгоризбирком обнаружил множество нарушений: у 22 незарегистрированных кандидатов в списках нашли 339 умерших людей, а у 29 — более 14 тысяч несуществующих избирателей.
Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября.
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Илья ЯшинМоскваПроисшествия
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