Суд нашел недостатки в протоколе полиции на Яшина

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Троицкий суд Москвы в понедельник вернул полиции протокол в отношении несостоявшегося кандидата в Мосгордуму Ильи Яшина за призывы к несанкционированной акции, сообщила РИА Новости пресс-секретарь инстанции Ксения Алексеева.

"Суд возвратил материал для устранения недостатков", - отметила она.

С начала протестных акций в Москве Яшина трижды арестовывали в административном порядке за призывы к несанкционированным шествиям. По десять суток ему дали Хамовнический, Троицкий и Щербинский суды, ожидалось, что аналогичное решение сегодня примет и Троицкий суд.

С 14 июля Яшин и ряд других политиков, не зарегистрированных в качестве кандидатов в депутаты из-за слишком большого числа недействительных подписей, провели в Москве несколько несанкционированных акций протеста, на которых были задержаны более 1,7 тысяч человек.

Незаконные мероприятия обернулись уголовными делами о попытках помешать работе избиркомов, массовых беспорядках и нападениях на представителей власти. Задержаны 14 человек, им грозят длительные сроки лишения свободы.

Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Изначально комиссии зарегистрировали 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 человек получили отказ (на прошлых выборах в регистрации отказали 107 кандидатам). Впоследствии Мосгоризбирком удовлетворил жалобу выдвиженца от партии "Яблоко" Сергея Митрохина, и окружная комиссия его зарегистрировала.

При проверке подписей Мосгоризбирком обнаружил множество нарушений: у 22 незарегистрированных кандидатов в списках нашли 339 умерших людей, а у 29 — более 14 тысяч несуществующих избирателей.