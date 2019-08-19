Число эвакуированных из-за пожара на Канарах достигло девяти тысяч человек

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Число эвакуированных из-за начавшегося в субботу природного пожара на испанском острове Гран-Канария, одном из крупнейших в популярном среди туристов Канарском архипелаге, достигло 9 тысяч человек, сообщает издание Число эвакуированных из-за начавшегося в субботу природного пожара на испанском острове Гран-Канария, одном из крупнейших в популярном среди туристов Канарском архипелаге, достигло 9 тысяч человек, сообщает издание Canarias7 со ссылкой на заявление главы региона Анхеля Виктора Торреса.

Ранее сообщалось об эвакуации 8 тысяч человек.

"Периметр (возгорания) в настоящее время охватывает 60 километров, а площадь - 6 тысяч гектаров, в основном речь идет о парке Тамабада, около 9 тысяч человек из 8 муниципалитетов эвакуированы", - приводит издание слова Торреса.

Ранее Торрес заявил, что остров Гран-Канария столкнулся с "прожорливым огнем", который продолжается, не поддаваясь "сдерживанию или контролю". Ситуация осложняется сильным ветром и жарой.