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РИА Новости

Число эвакуированных из-за пожара на Канарах достигло девяти тысяч человек

15:42 19.08.2019
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© REUTERS / CarreterasGCЛесные пожары на острове Гран-Канария, Испания
Лесные пожары на острове Гран-Канария, Испания
© REUTERS / CarreterasGC
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Число эвакуированных из-за начавшегося в субботу природного пожара на испанском острове Гран-Канария, одном из крупнейших в популярном среди туристов Канарском архипелаге, достигло 9 тысяч человек, сообщает издание Canarias7 со ссылкой на заявление главы региона Анхеля Виктора Торреса.
Ранее сообщалось об эвакуации 8 тысяч человек.
"Периметр (возгорания) в настоящее время охватывает 60 километров, а площадь - 6 тысяч гектаров, в основном речь идет о парке Тамабада, около 9 тысяч человек из 8 муниципалитетов эвакуированы", - приводит издание слова Торреса.
Ранее Торрес заявил, что остров Гран-Канария столкнулся с "прожорливым огнем", который продолжается, не поддаваясь "сдерживанию или контролю". Ситуация осложняется сильным ветром и жарой.
По последним данным, в тушении пожара в подельник задействованы 700 человек и 16 единиц авиатехники.
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