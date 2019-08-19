Путин обсудит с правительством вопросы модернизации здравоохранения

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник проведет совещание с членами правительства по модернизации здравоохранения, обсудит состояние больниц и поликлиник и уровень зарплат медработников, сообщает пресс-служба Кремля.

"Двадцатого августа Владимир Путин проведет совещание по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения", - говорится в сообщении.

В совещании примут участие руководитель администрации президента Антон Вайно, первый зампредседателя правительства - министр финансов Антон Силуанов, зампредседателя правительства Татьяна Голикова, помощник президента Андрей Белоусов, министр здравоохранения Вероника Скворцова и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков.