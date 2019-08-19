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РИА Новости

Путин обсудит с правительством вопросы модернизации здравоохранения

15:37 19.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВладимир Путин
Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник проведет совещание с членами правительства по модернизации здравоохранения, обсудит состояние больниц и поликлиник и уровень зарплат медработников, сообщает пресс-служба Кремля.
"Двадцатого августа Владимир Путин проведет совещание по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения", - говорится в сообщении.
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В совещании примут участие руководитель администрации президента Антон Вайно, первый зампредседателя правительства - министр финансов Антон Силуанов, зампредседателя правительства Татьяна Голикова, помощник президента Андрей Белоусов, министр здравоохранения Вероника Скворцова и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков.
Отмечается, что в ходе совещания планируется обсудить материально-техническое состояние больниц и поликлиник, укомплектованность медучреждений врачами и средними медицинскими работниками, а также уровень заработных плат медработников и обеспечение их жильем.
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Вероника СкворцоваВладимир ПутинОбщество
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