Проект из Оренбуржья выиграл грант Росмолодежи на форуме "Евразия Global"

По его словам, участники форума из России в возрасте от 18 до 30 лет представили 66 социально-ориентированных проектов на Всероссийский конкурс молодежных проектов Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодежь). Победители конкурса получат до трех миллионов рублей грантовой поддержки на реализацию проектов. Студентка из Оренбуржья, представившая проект "Интеллектуальное кафе для студентов", выиграла грант на сумму 1,2 миллиона рублей.

"Форум "Евразия Global" – единственная площадка в рамках форумной кампании Росмолодежи, где грантовую поддержку могут получить как российские, так и иностранные участники. От иностранных участников на конкурс было подано более 100 заявок, к защите было допущено 33 проекта из 24 стран", - сказал собеседник агентства.

Международный молодежный форум "Евразия Global" проходил в Оренбургской области в четвертый раз. Форум является международной молодежной образовательной площадкой для носителей русского языка во всем мире. В этом году участники общались на двух языках – русском и английском, принять участие в форуме смогли жители не только Евразии, но и других стран мира. Программа форума включала деловую часть, пространство для взаимодействия участников и творческую программу. Деловая часть прошла по четырем темам: "Социальное проектирование", "Культура и искусство", "Новые медиа" и практико-ориентированный блок для участников из стран СНГ. Отличием деловой программы стало то, что спикерами стали не только приглашенные гости, но и сами участники, которые считают себя экспертами в определенной области знаний. Для этого был внедрен новый формат общения "Программа 2.0", на которую было подано 120 оригинальных предложений.