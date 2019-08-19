Рогозин резко ответил на шутку о "дырочке" в "Союзе"

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин осадил в твиттере подписчика, пошутившего про дыру в ракете "Союз".

На Байконуре транспортировка РКН ""Союз-2.1.а" на стартовый комплекс завершена. pic.twitter.com/lXXNNYAcXQ — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) August 19, 2019

Рогозин опубликовал видео транспортировки РКН "Союз-2.1.а" на стартовый комплекс на Байконуре. Один из пользователей соцсети в шутку спросил в комментариях, просверлена ли уже "дырочка".

"Так ты через нее сейчас и говоришь", — ответил Рогозин.

Утечка воздуха на МКС была произошла 30 августа 2018 года. Падение давления было незначительным, поэтому об этом экипаж станции был поставлен в известность только утром. Позже стало понятно, что утечка происходит на корабле "Союз МС-09". Отверстие обнаружил немецкий космонавт Александр Герст.