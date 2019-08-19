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РИА Новости

Рогозин резко ответил на шутку о "дырочке" в "Союзе"

15:49 19.08.2019 (обновлено: 17:20 19.08.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГенеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Рогозин на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Дмитрий Рогозин на Петербургском международном экономическом форуме 2019
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин осадил в твиттере подписчика, пошутившего про дыру в ракете "Союз".
Рогозин опубликовал видео транспортировки РКН "Союз-2.1.а" на стартовый комплекс на Байконуре. Один из пользователей соцсети в шутку спросил в комментариях, просверлена ли уже "дырочка".
"Так ты через нее сейчас и говоришь", — ответил Рогозин.
Утечка воздуха на МКС была произошла 30 августа 2018 года. Падение давления было незначительным, поэтому об этом экипаж станции был поставлен в известность только утром. Позже стало понятно, что утечка происходит на корабле "Союз МС-09". Отверстие обнаружил немецкий космонавт Александр Герст.
Во время первых переговоров с Землей космонавты были уверены, что дыру проделали сверлом. В "Роскосмосе" полагали, что это может быть отверстие от микрометеорита. Позже космонавты заделали его специальным ремонтным составом.
Корабль Союз МС-09
25 марта, 09:35РИА Новости
Роскосмос проведет на МКС эксперимент, расследуя появление "дыры" в "Союзе"
20760661761
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РоскосмосДмитрий Рогозин
Популярные комментарии
Когда нечего ответить, можно и похамить. Это не резкий ответ, это самое настоящее хамство.
19 августа, 16:38
Naum Vygodsky
54000058
Надо было по-украински ответить, а то негоже нарушать законы страны задавшего вопрос.
19 августа, 15:57
MYMake Yellowstone Great Again
42600135
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