Белорусские военные прибыли в Рязань на учения с Россией и Египтом

РЯЗАНЬ, 19 авг - РИА Новости. Эшелон с личным составом и более 50 единицами вооружения и военной техники Сил специальных операций Республики Беларусь прибыл в Рязань для участия в международных российско-египетско-белорусских учениях десантных войск "Защитники дружбы - 2019". Об этом в понедельник сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Совместные учения пройдут с 19 по 29 августа текущего года на полигоне гвардейского парашютно-десантного полка Тульского соединения ВДВ Дубровичи и площадке приземления Новики в Рязанской области.

"Сегодня на станцию разгрузки в городе Рязани прибыл эшелон с личным составом с более 50 единицами вооружения и военной техники Сил специальных операций Республики Беларусь для участия в совместном международном российско-египетско-белорусском тактическом учении "Защитники дружбы-2019", - сообщили в Минобороны РФ.

По традиции военнослужащих из Белоруссии на рязанской земле встретили рота почетного караула, девушки в национальных костюмах с хлебом-солью. Военный оркестр исполнил государственные гимны двух стран.

"Отрадно, что в городе воинской доблести Рязани пройдет совместное учение. Глубоко убежден, что совместное российско-египетско-белорусское учение способствуют исторической памяти взаимоотношений между нашими народами. Желаю участникам ярких побед" - отметил на встрече руководитель учений, командир Тульского воздушно-десантного соединения гвардии генерал-майор Павел Кирси.