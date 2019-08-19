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РИА Новости

Белорусские военные прибыли в Рязань на учения с Россией и Египтом

15:35 19.08.2019
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© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкСовместные российско-белорусские тактические учения
Совместные российско-белорусские тактические учения
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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Совместные российско-белорусские тактические учения. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 19 авг - РИА Новости. Эшелон с личным составом и более 50 единицами вооружения и военной техники Сил специальных операций Республики Беларусь прибыл в Рязань для участия в международных российско-египетско-белорусских учениях десантных войск "Защитники дружбы - 2019". Об этом в понедельник сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
Совместные учения пройдут с 19 по 29 августа текущего года на полигоне гвардейского парашютно-десантного полка Тульского соединения ВДВ Дубровичи и площадке приземления Новики в Рязанской области.
"Сегодня на станцию разгрузки в городе Рязани прибыл эшелон с личным составом с более 50 единицами вооружения и военной техники Сил специальных операций Республики Беларусь для участия в совместном международном российско-египетско-белорусском тактическом учении "Защитники дружбы-2019", - сообщили в Минобороны РФ.
По традиции военнослужащих из Белоруссии на рязанской земле встретили рота почетного караула, девушки в национальных костюмах с хлебом-солью. Военный оркестр исполнил государственные гимны двух стран.
"Отрадно, что в городе воинской доблести Рязани пройдет совместное учение. Глубоко убежден, что совместное российско-египетско-белорусское учение способствуют исторической памяти взаимоотношений между нашими народами. Желаю участникам ярких побед" - отметил на встрече руководитель учений, командир Тульского воздушно-десантного соединения гвардии генерал-майор Павел Кирси.
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На полигоне Дубровичи 20 августа начнется подготовительный этап учений, в рамках которых будет проведено слаживание подразделений, пройдут занятия по тактической, воздушно-десантной и огневой подготовке. Всего в учениях примут участие более 1000 военнослужащих, в том числе от ВДВ России около 650 человек, от вооруженных сил Египта - более 150 человек и от Республики Беларусь - до 250 военнослужащих, а также более 100 единиц боевой и автомобильной техники и транспортные самолеты Ил-76МД ВКС России.
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БелоруссияРязаньРоссияЕгипетБезопасность
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