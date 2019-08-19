Сирийская армия перекрыла линии снабжения боевиков "Джебхат ан-Нусры"*

ДАМАСК, 19 авг — РИА Новости. Сирийская армия перекрыла линии снабжения боевиков террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* после установления контроля над трассой Дамаск — Алеппо, заявил РИА Новости сирийский военный источник с места событий.

Ранее источник РИА Новости с места событий сообщил, что сирийские военные взяли под контроль КПП на северо-западной окраине Хан-Шейхуна, контролируемый боевиками город окружен армией.

"Сирийская армия перекрыла международную трассу Дамаск — Алеппо к северу от (города. — Прим. ред.) Хан-Шейхун", — сказал собеседник агентства.

По словам источника, в связи с установлением контроля над трассой Дамаск — Алеппо с севера отрезаются линии снабжения боевиков "Джебхат ан-Нусры"* со стороны города Маарет ан-Нуман в провинции Идлиб и оставшихся районов на юге Идлиба.

После переговоров по Сирии в Нур-Султане 2 августа в Идлибе вступил в силу режим прекращения огня. Командование вооруженных сил САР заявило, что останавливает боевые действия при условии выполнения Турцией своих обязательств по российско-турецкому договору, достигнутому в сентябре 2018 года в Сочи. Основным пунктом являлся отвод тяжелого и среднего вооружения боевиков на 20 километров от демилитаризованной зоны в Идлибе.

Спустя три дня, 5 августа, армия возобновила операцию из-за невыполнения условий со стороны бандформирований, которые, воспользовавшись затишьем, предприняли попытки атаковать позиции сирийской армии на севере провинции Хама и неоднократно открывали огонь по жилым поселениям в том районе.