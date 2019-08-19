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РИА Новости
Ситуация в Судане

МИД поддержал подписание Конституционной декларации в Судане

15:34 19.08.2019
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© РИА Новости / Салих Башир / Перейти в фотобанкУчастники мирного митинга на одной из улиц Хартума
Участники мирного митинга на одной из улиц Хартума
© РИА Новости / Салих Башир
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Москва приветствует подписание Конституционной декларации в Судане и рассматривает ее как шаг на пути к стабилизации ситуации в стране, говорится в сообщении МИД РФ.
Ранее в Хартуме представители переходного военного совета и коалиции "Сил за свободу и перемены" подписали Конституционную декларацию.
"В Москве приветствуют достигнутое соглашение и рассматривают его в качестве важного шага на пути стабилизации обстановки в Судане", - говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
"Призываем вовлеченные суданские стороны и дальше придерживаться согласованной "дорожной карты" по формированию институтов государственной власти на переходный период. При этом неизменно исходим из того, что все возникающие проблемы и противоречия должны разрешаться исключительно мирными средствами в ходе конструктивного межсуданского диалога с участием всех ответственных политических сил страны", - отметили в МИД РФ.
Военнослужащие дежурят на одной из улиц Хартума
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Согласно конституционной декларации, которая заменит стране основной закон, высшим органом власти в Судане на переходный период, которой продлится три года, станет суверенный совет. В его состав войдут пять представителей военных и пять гражданских деятелей, еще один член совета будет избран общим голосованием. Руководить суверенным советом первый 21 месяц будет представитель военных, оставшиеся 18 - выбранный гражданскими силами политик. Также предполагается сформировать совет министров. Премьера назовут гражданские силы, а уже сам премьер назначит министров. При этом право выбрать министров силового блока сохранят за собой военные.
Уже известно, что суверенный совет - высший орган власти в стране - на часть переходного периода в 21 месяц возглавит руководитель военного совета страны Абдель Фаттах аль-Бурхан. Правительство страны, судя по всему, возглавит известный суданский экономист Абдалла Хамдук. Его кандидатуру на этот пост несколько дней назад выдвинули силы оппозиции. Переходный военный совет Судана в субботу заявил о своей поддержке кандидатуры Хамдука. Ранее он являлся исполнительным секретарем Экономической комиссии ООН для Африки (ЭКА).
Военный переворот произошел в Судане 11 апреля на фоне четырехмесячных народных протестов. Президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму. Власть в свои руки взял сформированный армией переходный военный совет, который заявил о намерении в течение двух лет передать руководство в руки избранных властей.
Суданские военные на бронетранспортере у здания Министерства обороны в Хартуме
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Ситуация в СуданеМИД РФСуданРоссияВ мире
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