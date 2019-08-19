МИД поддержал подписание Конституционной декларации в Судане

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Москва приветствует подписание Конституционной декларации в Судане и рассматривает ее как шаг на пути к стабилизации ситуации в стране, говорится в сообщении МИД РФ.

Ранее в Хартуме представители переходного военного совета и коалиции "Сил за свободу и перемены" подписали Конституционную декларацию.

"В Москве приветствуют достигнутое соглашение и рассматривают его в качестве важного шага на пути стабилизации обстановки в Судане", - говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

"Призываем вовлеченные суданские стороны и дальше придерживаться согласованной "дорожной карты" по формированию институтов государственной власти на переходный период. При этом неизменно исходим из того, что все возникающие проблемы и противоречия должны разрешаться исключительно мирными средствами в ходе конструктивного межсуданского диалога с участием всех ответственных политических сил страны", - отметили в МИД РФ.

Согласно конституционной декларации, которая заменит стране основной закон, высшим органом власти в Судане на переходный период, которой продлится три года, станет суверенный совет. В его состав войдут пять представителей военных и пять гражданских деятелей, еще один член совета будет избран общим голосованием. Руководить суверенным советом первый 21 месяц будет представитель военных, оставшиеся 18 - выбранный гражданскими силами политик. Также предполагается сформировать совет министров. Премьера назовут гражданские силы, а уже сам премьер назначит министров. При этом право выбрать министров силового блока сохранят за собой военные.

Уже известно, что суверенный совет - высший орган власти в стране - на часть переходного периода в 21 месяц возглавит руководитель военного совета страны Абдель Фаттах аль-Бурхан. Правительство страны, судя по всему, возглавит известный суданский экономист Абдалла Хамдук. Его кандидатуру на этот пост несколько дней назад выдвинули силы оппозиции. Переходный военный совет Судана в субботу заявил о своей поддержке кандидатуры Хамдука. Ранее он являлся исполнительным секретарем Экономической комиссии ООН для Африки (ЭКА).