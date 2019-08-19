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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Патриарх Кирилл призвал верующих быть христианами не только в храме

15:29 19.08.2019 (обновлено: 15:46 19.08.2019)
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в праздник Преображения Господня призвал православных христиан стремиться к "живой и действенной" вере и оставаться верующими не только в храме, но и во всей своей повседневной жизни.
Предстоятель Русской православной церкви в понедельник, в один из 12 главных церковных праздников совершил Божественную литургию в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга, 265-летие со дня освящения которого отмечается в этом году.
"Никогда не связывайте свою принадлежность Церкви только с посещением храма, забывая об этой принадлежности, покидая его священные своды. Мы и там, в миру, должны оставаться учениками Спасителя, и там, среди многих забот, проблем и жизненных обстоятельств, должны помнить, что "единое на потребу", то есть самое главное и самое высокое, и самое ответственное наше призвание – это быть христианином и членом Церкви", - сказал патриарх.
По его словам, православные христиане не должны переставать "быть верующими, когда они приходят к себе на работу, особенно когда они возвращаются в свои семьи", а главным образом, – "если погружаются в конфликтные ситуации, которые испытывают нас на верность Господу".
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"Вот там мы должны обязательно вспоминать о том, кто мы, каково наше призвание, каковы наши жизненные приоритеты, какое место в нашей жизни занимает Господь. А это возможно только в том случае, если мы живем подлинной религиозной жизнью, если мы, спускаясь с горы Фавор, которую переживаем во время богослужения, в мир сей, продолжаем в уме и в сердце нести память об этих чудных мгновениях присутствия в храме, причащения святых Христовых тайн, соприкосновения с благодатью Божией. Вот тогда реально наша вера будет актуализироваться, становиться живой и действенной", - отметил патриарх.
Праздник Преображения Господня установлен в память о евангельском событии – преображении Иисуса Христа на горе Фавор, куда он поднялся со своими ближайшими учениками Петром, Иаковом и Иоанном. Согласно Евангелию, взойдя на верх горы, Спаситель начал молиться, и во время молитвы "просияло лице Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет". При этом был голос от Бога Отца: "Сей есть Сын Мой возлюбленный". В это же время явились два величайших ветхозаветных пророка Моисей и Илия и беседовали с Иисусом Христом о последних днях его земной жизни, которые ему предстояло скоро окончить в Иерусалиме.
Торжества в честь праздника Преображения Господня были установлены в православной церкви в IV веке, после того как святая равноапостольная царица Елена построила храм на месте Преображения Иисуса Христа на горе Фавор. В России этот праздник называется также Яблочным спасом – по традиции в этот день после совершения Божественной литургии в храмах происходит освящение яблок и других плодов.
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