Патриарх Кирилл призвал верующих быть христианами не только в храме

МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в праздник Преображения Господня призвал православных христиан стремиться к "живой и действенной" вере и оставаться верующими не только в храме, но и во всей своей повседневной жизни.

Предстоятель Русской православной церкви в понедельник, в один из 12 главных церковных праздников совершил Божественную литургию в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга, 265-летие со дня освящения которого отмечается в этом году.

"Никогда не связывайте свою принадлежность Церкви только с посещением храма, забывая об этой принадлежности, покидая его священные своды. Мы и там, в миру, должны оставаться учениками Спасителя, и там, среди многих забот, проблем и жизненных обстоятельств, должны помнить, что "единое на потребу", то есть самое главное и самое высокое, и самое ответственное наше призвание – это быть христианином и членом Церкви", - сказал патриарх.

По его словам, православные христиане не должны переставать "быть верующими, когда они приходят к себе на работу, особенно когда они возвращаются в свои семьи", а главным образом, – "если погружаются в конфликтные ситуации, которые испытывают нас на верность Господу".

"Вот там мы должны обязательно вспоминать о том, кто мы, каково наше призвание, каковы наши жизненные приоритеты, какое место в нашей жизни занимает Господь. А это возможно только в том случае, если мы живем подлинной религиозной жизнью, если мы, спускаясь с горы Фавор, которую переживаем во время богослужения, в мир сей, продолжаем в уме и в сердце нести память об этих чудных мгновениях присутствия в храме, причащения святых Христовых тайн, соприкосновения с благодатью Божией. Вот тогда реально наша вера будет актуализироваться, становиться живой и действенной", - отметил патриарх.

Праздник Преображения Господня установлен в память о евангельском событии – преображении Иисуса Христа на горе Фавор, куда он поднялся со своими ближайшими учениками Петром, Иаковом и Иоанном. Согласно Евангелию, взойдя на верх горы, Спаситель начал молиться, и во время молитвы "просияло лице Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет". При этом был голос от Бога Отца: "Сей есть Сын Мой возлюбленный". В это же время явились два величайших ветхозаветных пророка Моисей и Илия и беседовали с Иисусом Христом о последних днях его земной жизни, которые ему предстояло скоро окончить в Иерусалиме.