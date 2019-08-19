Вице-президент Венесуэлы посетит Россию

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес посетит на этой неделе Москву, запланирована встреча с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, сообщили РИА Новости в департаменте информации и печати российского МИД.

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента страны Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве также назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.