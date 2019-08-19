В ЛНР опровергли обвинения Киева в затягивании разминирования на КПП

ЛУГАНСК, 19 авг - РИА Новости. Начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий назвал "наглой ложью" обвинения Киева в затягивании процесса разминирования территории у моста на КПП "Станица Луганская".

Ранее пресс-центр операции Объединенных сил со ссылкой на представителей Киева в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявил, что ополченцы затягивают процесс разминирования территорий вблизи Станицы Луганской и срывают демонтаж фортификационных сооружений.

"Заявления украинской стороны в части, касающейся восстановления моста через реку Северский Донец, о намеренном срыве запланированных мероприятий по вине Луганской народной республики являются наглой ложью украинских пропагандистов", - сказал Осадчий журналистам.

По его словам, специалисты МЧС ЛНР ещё 14 августа завершили работы по очистке местности от взрывоопасных предметов у моста на КПП "Станица Луганская", а работы на украинской стороне продолжаются и по сей день. Начальник пресс-службы уточнил, что международные наблюдатели подтверждают факт продолжения работ украинской стороной.