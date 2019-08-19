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РИА Новости

В ЛНР опровергли обвинения Киева в затягивании разминирования на КПП

15:27 19.08.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМестные жители на мосту неподалеку от пропускного пункта "Станица Луганская"
Местные жители на мосту неподалеку от пропускного пункта Станица Луганская
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
ЛУГАНСК, 19 авг - РИА Новости. Начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий назвал "наглой ложью" обвинения Киева в затягивании процесса разминирования территории у моста на КПП "Станица Луганская".
Ранее пресс-центр операции Объединенных сил со ссылкой на представителей Киева в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявил, что ополченцы затягивают процесс разминирования территорий вблизи Станицы Луганской и срывают демонтаж фортификационных сооружений.
"Заявления украинской стороны в части, касающейся восстановления моста через реку Северский Донец, о намеренном срыве запланированных мероприятий по вине Луганской народной республики являются наглой ложью украинских пропагандистов", - сказал Осадчий журналистам.
По его словам, специалисты МЧС ЛНР ещё 14 августа завершили работы по очистке местности от взрывоопасных предметов у моста на КПП "Станица Луганская", а работы на украинской стороне продолжаются и по сей день. Начальник пресс-службы уточнил, что международные наблюдатели подтверждают факт продолжения работ украинской стороной.
Местные жители на КПП Станица Луганская в Луганской области. 2 августа 2019
11 августа, 14:52РИА Новости
ЛНР уличила Киев в коррупции под предлогом ремонта у Станицы Луганской
В 2015 году в результате боевых действий был разрушен мост через Северский Донец на пункте пропуска "Станица Луганская". Самопровозглашенная Луганская народная республика и Киев договорились о ремонте моста на КПП "Станица Луганская". С 1 августа 2019 года начались работы по разминированию перед ремонтом моста. Позже ЛНР и Киев заявили о завершении работ по разминированию.​
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