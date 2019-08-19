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РИА Новости

Иран не заинтересован в переговорах с США, заявил Зариф

15:29 19.08.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф во время встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 8 мая 2019
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф во время встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 8 мая 2019
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ХЕЛЬСИНКИ, 19 авг — РИА Новости. Тегеран не заинтересован в переговорах с США, для которых должны быть основания, отметил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, который находится с визитом в Финляндии.
Трансляцию брифинга министров иностранных дел Финляндии и Ирана Пекки Хаависто и Зарифа вел МИД Финляндии.
"Сейчас Тегеран не заинтересован. Должны быть основания для переговоров между США и Ираном. Мы не отказываемся (от соглашения). Это было идеальное соглашение, потому что признаком хорошего соглашения является то, что никто полностью не будет удовлетворен им. Сделка будет плохой, если одна из сторон будет полностью удовлетворена... Насколько я знаю, в Соединенных Штатах не было никакой революции, а была смена правительства... Соглашения, достигнутые предыдущим правительством, должны также выполняться новым правительством", - сказал иранский министр.
Он добавил, что Иран остаётся открытым к кооперации.
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"Иран продолжает быть открытым к диалогу и сотрудничеству. И этот период заканчивается", - отметил Зариф.
При этом он подчеркнул, что Иран не заинтересован в конфронтации и соблюдал ядерную сделку.
США вышли из сделки по иранской ядерной программе и возобновили действие санкций против Тегерана. Европейские участники сделки заявили о намерении ее сохранить, был создан механизм платежей Instex в обход американских санкций.
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