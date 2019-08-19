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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Праздник Преображения Господня в регионах России

18:12 19.08.2019
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Православная церковь 19 августа отмечает праздник Преображения Господня. В народе он называется также Яблочным спасом – по традиции в этот день в храмах освящают яблоки и другие плоды. Подробнее о происходящем - в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Верующие в храме Преображения Господня в селе Большие Кабаны Лаишевского района республики Татарстан.

Верующие в храме Преображения господня в селе Большие Кабаны Лаишевского района республики Татарстан
1 из 10

Верующие в храме Преображения Господня в селе Большие Кабаны Лаишевского района республики Татарстан.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Освященные фрукты возле храма Преображения Господня в селе Большие Кабаны Лаишевского района республики Татарстан.

Освященные фрукты возле храма Преображения господня в селе Большие Кабаны Лаишевского района республики Татарстан
2 из 10

Освященные фрукты возле храма Преображения Господня в селе Большие Кабаны Лаишевского района республики Татарстан.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Крестный ход у храма Преображения Господня в селе Большие Кабаны Лаишевского района республики Татарстан.

Крестный ходу у храма Преображения господня в селе Большие Кабаны Лаишевского района республики Татарстан
3 из 10

Крестный ход у храма Преображения Господня в селе Большие Кабаны Лаишевского района республики Татарстан.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Освящение фруктов у храма Преображения Господня в селе Большие Кабаны Лаишевского района республики Татарстан.

Освящение фруктов у храма Преображения господня в селе Большие Кабаны Лаишевского района республики Татарстан
4 из 10

Освящение фруктов у храма Преображения Господня в селе Большие Кабаны Лаишевского района республики Татарстан.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Верующие выкладывают яблоки на богослужении праздника Преображения Господня в Покровском кафедральном соборе Владивостока.

Верующие выкладывают яблоки на богослужении празднику Преображения Господня в Покровском кафедральном соборе Владивостока
5 из 10

Верующие выкладывают яблоки на богослужении праздника Преображения Господня в Покровском кафедральном соборе Владивостока.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Верующие на богослужении по случаю праздника Преображения Господня в Покровском кафедральном соборе Владивостока.

Верующие на богослужении празднику Преображения Господня в Покровском кафедральном соборе Владивостока
6 из 10

Верующие на богослужении по случаю праздника Преображения Господня в Покровском кафедральном соборе Владивостока.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Фрукты, принесенные для освящения, на богослужении по случаю праздника Преображения Господня в Покровском кафедральном соборе Владивостока.

Фрукты, принесенные для освящения на богослужении празднику Преображения Господня в Покровском кафедральном соборе Владивостока
7 из 10

Фрукты, принесенные для освящения, на богослужении по случаю праздника Преображения Господня в Покровском кафедральном соборе Владивостока.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Божественной литургии в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Божественной литургии в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга
8 из 10
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Божественной литургии в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга.
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкВерующие на богослужении в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга.
Верующие на богослужении в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга
9 из 10
Верующие на богослужении в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга.
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкВерующие с освященными яблоками у Спасо-Преображенского собора в Санкт-Петербурге.
Верующие с освященными яблоками у Спасо-Преображенского собора в Санкт-Петербурге
10 из 10
Верующие с освященными яблоками у Спасо-Преображенского собора в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Религия и мировоззрениеПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковь
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