Праздник Преображения Господня в регионах России

Верующие в храме Преображения Господня в селе Большие Кабаны Лаишевского района республики Татарстан.
Верующие в храме Преображения Господня в селе Большие Кабаны Лаишевского района республики Татарстан.
Освященные фрукты возле храма Преображения Господня в селе Большие Кабаны Лаишевского района республики Татарстан.
Освященные фрукты возле храма Преображения Господня в селе Большие Кабаны Лаишевского района республики Татарстан.
Крестный ход у храма Преображения Господня в селе Большие Кабаны Лаишевского района республики Татарстан.
Крестный ход у храма Преображения Господня в селе Большие Кабаны Лаишевского района республики Татарстан.
Освящение фруктов у храма Преображения Господня в селе Большие Кабаны Лаишевского района республики Татарстан.
Освящение фруктов у храма Преображения Господня в селе Большие Кабаны Лаишевского района республики Татарстан.
Верующие выкладывают яблоки на богослужении праздника Преображения Господня в Покровском кафедральном соборе Владивостока.
Верующие выкладывают яблоки на богослужении праздника Преображения Господня в Покровском кафедральном соборе Владивостока.
Верующие на богослужении по случаю праздника Преображения Господня в Покровском кафедральном соборе Владивостока.
Верующие на богослужении по случаю праздника Преображения Господня в Покровском кафедральном соборе Владивостока.
Фрукты, принесенные для освящения, на богослужении по случаю праздника Преображения Господня в Покровском кафедральном соборе Владивостока.
Фрукты, принесенные для освящения, на богослужении по случаю праздника Преображения Господня в Покровском кафедральном соборе Владивостока.