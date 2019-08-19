Праздник Преображения Господня в регионах России

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Православная церковь 19 августа отмечает праздник Преображения Господня. В народе он называется также Яблочным спасом – по традиции в этот день в храмах освящают яблоки и другие плоды. Подробнее о происходящем - в фотоленте Ria.ru.