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РИА Новости
Волгоградская область

В волгоградском онкодиспансере появилось новое оборудование

15:23 19.08.2019 (обновлено: 15:24 19.08.2019)
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© РИА Новости / Юрий СтрелецПациент проходит сеанс лучевой терапии
Пациент проходит сеанс лучевой терапии
© РИА Новости / Юрий Стрелец
Пациент проходит сеанс лучевой терапии. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 19 авг – РИА Новости. Новое оборудование для лучевой терапии стоимостью свыше 600 миллионов рублей появилось в Волгоградском областном клиническом онкологическом диспансере, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации региона.
По информации ведомства, в волгоградском онкодиспансере установили два современных линейных ускорителя и систему планирования лучевой диагностики.
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"Линейные ускорители электронов, для которых построены два специальных каньона, позволяют проводить максимально прицельную лучевую терапию злокачественных новообразований любого органа. Из областного бюджета на приобретение оборудования выделено 608 миллионов рублей", - сообщили РИА Новости в администрации.
По информации администрации, с начала года в онкодиспансер поставлено около 120 единиц медицинской техники, здесь уже отремонтировали отделения радиотерапии и ультразвуковой диагностики.
В рамках программы "Здравоохранение" в Волгоградской области запланировано 42 проекта на сумму 13 миллиардов рублей, средства, в том числе, пойдут на модернизацию областного онкодиспансера, также в рамках нацпроекта в 2019 году началось строительство лечебно-диагностического онкологического центра. В нем, по информации администрации, планируется организовать взрослую поликлинику, рассчитанную на 700 посещений в день, детский центр онкологии, рентген-хирургическое отделение, реанимацию, палаты интенсивной терапии. Строительство ведется под личным контролем губернатора Андрея Бочарова.
Центр станет опорным для 14 онкоамбулаторий в районах области, на создание региональной онкологической службы предусмотрено более 11 миллиардов рублей.
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