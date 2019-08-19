В волгоградском онкодиспансере появилось новое оборудование

ВОЛГОГРАД, 19 авг – РИА Новости. Новое оборудование для лучевой терапии стоимостью свыше 600 миллионов рублей появилось в Волгоградском областном клиническом онкологическом диспансере, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации региона.

По информации ведомства, в волгоградском онкодиспансере установили два современных линейных ускорителя и систему планирования лучевой диагностики.

"Линейные ускорители электронов, для которых построены два специальных каньона, позволяют проводить максимально прицельную лучевую терапию злокачественных новообразований любого органа. Из областного бюджета на приобретение оборудования выделено 608 миллионов рублей", - сообщили РИА Новости в администрации.

По информации администрации, с начала года в онкодиспансер поставлено около 120 единиц медицинской техники, здесь уже отремонтировали отделения радиотерапии и ультразвуковой диагностики.

В рамках программы "Здравоохранение" в Волгоградской области запланировано 42 проекта на сумму 13 миллиардов рублей, средства, в том числе, пойдут на модернизацию областного онкодиспансера, также в рамках нацпроекта в 2019 году началось строительство лечебно-диагностического онкологического центра. В нем, по информации администрации, планируется организовать взрослую поликлинику, рассчитанную на 700 посещений в день, детский центр онкологии, рентген-хирургическое отделение, реанимацию, палаты интенсивной терапии. Строительство ведется под личным контролем губернатора Андрея Бочарова.