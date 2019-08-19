В греческом порту не получали официальный запрос на заход иранского танкера

АФИНЫ, 19 авг – РИА Новости. Официального запроса на заход в греческий порт Каламата иранского танкера Grace 1, покинувшего после освобождения Гибралтар, не поступало, сообщил источник в дирекции порта РИА Новости.

Власти британского Гибралтара 4 июля заподозрили иранский танкер Grace 1 в нарушении санкций ЕС против Сирии. В рамках расследования дела полиция задержала капитана, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа. В четверг посол Ирана в Лондоне Хамид Баидинежад сообщил, что Grace 1 вскоре покинет Гибралтар. В Иране освобождение танкера назвали победой дипломатии и провалом политики Белого дома. В субботу суд США выдал ордер на задержание танкера Grace 1, который ранее отпустили власти Гибралтара. Гибралтар отклонил просьбу США продлить задержание иранского танкера Grace 1, сославшись на различия в американских и европейских санкциях против Ирана.

В понедельник танкер покинул Гибралтар и двинулся в восточном направлении. При этом по сообщениям СМИ, танкер сменил название на Adrian Darya.

Агентство Рейтер сообщило, что судно направляется в порт Каламата на юге Пелопоннеса.

"На настоящий момент не было получено никакого официального запроса" на заход от компании-судовладельца, сообщил источник в администрации порта.