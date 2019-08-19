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РИА Новости

В греческом порту не получали официальный запрос на заход иранского танкера

15:23 19.08.2019
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© AP Photo / Marcos MorenoНефтяной танкер Grace 1 остановленный в британской части Гибралтарского пролива
Нефтяной танкер Grace 1 остановленный в британской части Гибралтарского пролива
© AP Photo / Marcos Moreno
АФИНЫ, 19 авг – РИА Новости. Официального запроса на заход в греческий порт Каламата иранского танкера Grace 1, покинувшего после освобождения Гибралтар, не поступало, сообщил источник в дирекции порта РИА Новости.
Власти британского Гибралтара 4 июля заподозрили иранский танкер Grace 1 в нарушении санкций ЕС против Сирии. В рамках расследования дела полиция задержала капитана, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа. В четверг посол Ирана в Лондоне Хамид Баидинежад сообщил, что Grace 1 вскоре покинет Гибралтар. В Иране освобождение танкера назвали победой дипломатии и провалом политики Белого дома. В субботу суд США выдал ордер на задержание танкера Grace 1, который ранее отпустили власти Гибралтара. Гибралтар отклонил просьбу США продлить задержание иранского танкера Grace 1, сославшись на различия в американских и европейских санкциях против Ирана.
Нефтяной танкер Grace 1 в Гибралтарском проливе
16 августа, 11:36РИА Новости
Иран не давал гарантий, что освобожденный танкер не направится в Сирию
В понедельник танкер покинул Гибралтар и двинулся в восточном направлении. При этом по сообщениям СМИ, танкер сменил название на Adrian Darya.
Агентство Рейтер сообщило, что судно направляется в порт Каламата на юге Пелопоннеса.
"На настоящий момент не было получено никакого официального запроса" на заход от компании-судовладельца, сообщил источник в администрации порта.
По его словам, это может произойти в течение следующих нескольких часов, так как иранский танкер находится в плавании.
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