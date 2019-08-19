В ДНР заявили о прибытии в Донбасс "Украинской добровольческой армии"

ДОНЕЦК, 19 авг - РИА Новости. Более 40 бойцов "Украинской добровольческой армии" прибыли в Донбасс, сообщил в понедельник журналистам начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.

"Украинская добровольческая армия" (УДА) - военное формирование, образованное в декабре 2015 года после выхода Дмитрия Яроша и его единомышленников из движения "Правый сектор"*. Четырнадцатого октября 2018 было объявлено, что все боевые части УДА - 5-й и 8-й батальоны - выходят с передовой. Дмитрий Ярош заявил, что их задачей будет построение территориальных отрядов обороны.

"Нашей разведкой получены данные о прибытии в зону ответственности 30-й бригады 42 боевиков из состава так называемой "8-го батальона УДА (Украинской добровольческой армии) "Аратта". Важно отметить, что прибывшие одеты в форму и имеют знаки различия националистического полка "Азов" (ультраправая группировка, на многих лидеров и участников которой заведены уголовные дела в РФ - ред.)", - сказал Безсонов.

По его словам, таким образом националисты "пытаются обойти запрет на их нахождение на переднем крае обороны в зоне оккупации".

"Мы не исключаем, что с прибытием пополнения обстрелы северных окраин Горловки (под контролем ДНР – ред.) со стороны украинских оккупантов усилятся", - добавил Безсонов.