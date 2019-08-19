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РИА Новости

В ДНР заявили о прибытии в Донбасс "Украинской добровольческой армии"

15:19 19.08.2019
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© РИА Новости / Евгений Котенко / Перейти в фотобанкБойцы батальона "Донбасс", Украина
Бойцы батальона Донбасс, Украина
© РИА Новости / Евгений Котенко
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ДОНЕЦК, 19 авг - РИА Новости. Более 40 бойцов "Украинской добровольческой армии" прибыли в Донбасс, сообщил в понедельник журналистам начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.
"Украинская добровольческая армия" (УДА) - военное формирование, образованное в декабре 2015 года после выхода Дмитрия Яроша и его единомышленников из движения "Правый сектор"*. Четырнадцатого октября 2018 было объявлено, что все боевые части УДА - 5-й и 8-й батальоны - выходят с передовой. Дмитрий Ярош заявил, что их задачей будет построение территориальных отрядов обороны.
"Нашей разведкой получены данные о прибытии в зону ответственности 30-й бригады 42 боевиков из состава так называемой "8-го батальона УДА (Украинской добровольческой армии) "Аратта". Важно отметить, что прибывшие одеты в форму и имеют знаки различия националистического полка "Азов" (ультраправая группировка, на многих лидеров и участников которой заведены уголовные дела в РФ - ред.)", - сказал Безсонов.
По его словам, таким образом националисты "пытаются обойти запрет на их нахождение на переднем крае обороны в зоне оккупации".
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Вчера, 13:52РИА Новости
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"Мы не исключаем, что с прибытием пополнения обстрелы северных окраин Горловки (под контролем ДНР – ред.) со стороны украинских оккупантов усилятся", - добавил Безсонов.
*Экстремистская организация, запрещенная в России.
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Ситуация в ДНР и ЛНРДНРДонбассДонецкая Народная РеспубликаДмитрий ЯрошУкраинаВ мире
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