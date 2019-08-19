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РИА Новости
Липецкая область

Более полусотни школьных автобусов получили муниципалитеты Липецкой области

15:18 19.08.2019
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© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Вологодской областиПарк школьных автобусов
Парк школьных автобусов
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Вологодской области
ЛИПЕЦК, 19 авг – РИА Новости. Ключи от 62 новых автобусов для перевозки школьников в торжественной обстановке вручил в понедельник врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов представителям 17 муниципалитетов региона, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации региона.
Покупка автобусов обошлась региону в 103,5 миллиона рублей. Они будут перевозить более двух тысяч детей. Новые машины закуплены в рамках региональной программы обновления пассажирского автотранспорта, которая стартовала в этом году по инициативе врио главы региона Игоря Артамонова.

"Это рекордное за всю историю области обновление парка. Теперь дети будут ездить в новых, комфортных и безопасных машинах. Ваша задача – эксплуатировать автобусы правильно. А мы продолжим обновлять автобусный парк", - обратился врио главы региона к представителям муниципалитетов во время церемонии вручения ключей.

В настоящий момент для перевозки 10,5 тысяч школьников, проживающих в населенных пунктах региона, в которых нет школ, используются автобусы, срок службы которых менее 10 лет. Новые школьные автобусы заменят транспорт, который уже отслужил положенный срок и не соответствует требованиям безопасности перевозок школьников.
Все новые автобусы оборудованы тахографами и аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС.
Всего в новом учебном году детей будут перевозить 276 школьных автобуса по 451 маршруту в 138 школ и 61 филиалов.
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Липецкая областьИгорь АртамоновЛипецкая областьОбщество
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