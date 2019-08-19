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РИА Новости

Премьер Молдавии раскритиковала назначение Цуркана главой КС

15:16 19.08.2019
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© Sputnik / Мирослав Ротарь / Перейти в фотобанкПремьер-министр Молдавии Майя Санду
Премьер-министр Молдавии Майя Санду
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Премьер-министр Молдавии Майя Санду. Архивное фото
КИШИНЕВ, 19 авг — РИА Новости. Премьер Молдавии Майя Санду считает, что назначение главой Конституционного суда представителя политической партии подрывает доверие к ведомству, поэтому она просит судей КС сообщить, кто из них поддержал назначение Владимира Цуркана.
Новым председателем Конституционного суда Молдавии на заседании в понедельник был избран Владимир Цуркан. Согласно местному законодательству, председателя КС выбирают члены суда, отбор проходит путем тайного голосования. Цуркан сможет занимать эту должность в течение трех лет.
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"Назначение представителя Социалистической партии главой Конституционного суда - серьезная вещь, которая еще больше подрывает доверие к единственному институту конституционной юрисдикции в стране. У нас есть обоснованные сомнения для предположения, что голосование было искажено, поэтому я прошу каждого судью публично сообщить, кто проголосовал за него", - написала Санду на своей странице в Facebook.
По словам премьера, нельзя допустить, чтобы процесс избавления страны от режима олигарха Владимира Плахотнюка, "закончился захватом ключевого института другой политической силой, какой бы она ни была".
Цуркан в феврале 2019 года был переизбран на пост депутата от Партии социалистов республики Молдова. После вступления в должность судьи КС, он автоматически лишился мандата депутата.
"Закон о конституционном суде предусматривает, что члены КС сразу после принесения присяги обязаны написать заявление об отказе от мандата члена партии. Я это сделал в субботу, 17 августа", - сообщил Цуркан журналистам на брифинге после назначения на пост председателя КС.
Цуркан был министром внутренних дел Молдавии (1999-2001 годах), послом в России, Финляндии, Казахстане, Туркменистане, Армении. С марта 2001 до апреля 2002 года был депутатом, вновь вернулся в парламент Молдавии в 2005 году, переизбирался в 2009, 2014 и 2019 годах.
В Молдавии в начале июня обострилась политическая ситуация. Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM 8 июня сформировали парламентское большинство и назначили правительство. На следующий день Конституционный суд страны признал эти действия незаконными, а уже 15 числа пересмотрел и отменил собственные решения. В итоге 20 июня председатель Конституционного суда Михай Поалелунжь подал в отставку, 26 июня его примеру последовали остальные судьи КС. Новый состав Конституционного суда принес присягу перед руководством республики 16 августа.
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Майя СандуМолдавияВ мире
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