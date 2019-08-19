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РИА Новости

Симоньян о летучке в New York Times: "сговор" Трампа и России вышел из моды

15:17 19.08.2019 (обновлено: 16:07 19.08.2019)
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Главный редактор агентства "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала призыв главреда The New York Times Дина Бакета критиковать Дональда Трампа.
Ранее американская газета опубликовала материал, написанный по итогам встречи главреда с сотрудниками издания.
"Все усилия нашего ньюсрума были направлены на освещение одной истории, и мы прекрасно справлялись с этой задачей. Теперь нам нужно перегруппироваться, перенаправить ресурсы и переставить акценты, чтобы заняться другой историей. <…> Нас как будто немного застали врасплох", — цитирует Бакета на своей странице в фейсбуке Симоньян.
Она отметила, что главред "велел своим авторам прекратить мочить Трампа за сговор с Россией и мочить его теперь за расизм".

"Сговор с Россией вышел из моды", — добавила Симоньян.

Двухлетнее расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о "российском вмешательстве" в выборы 2016 года, которое Москва категорически опровергает, стоило Вашингтону 32 миллиона долларов. В итоге он не нашел свидетельств "сговора" между Трампом и Россией, наличие которого отрицали как в Кремле, так и в Белом доме.
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В миреRTДональд ТрампРоберт МюллерМаргарита СимоньянМоскваРоссияСШАFacebook, Inc.
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