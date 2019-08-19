Симоньян о летучке в New York Times: "сговор" Трампа и России вышел из моды

"Все усилия нашего ньюсрума были направлены на освещение одной истории, и мы прекрасно справлялись с этой задачей. Теперь нам нужно перегруппироваться, перенаправить ресурсы и переставить акценты, чтобы заняться другой историей. <…> Нас как будто немного застали врасплох", — цитирует Бакета на своей странице в фейсбуке Симоньян.