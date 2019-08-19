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РИА Новости

В ДРК зафиксировали новый случай заражения Эболой

15:13 19.08.2019
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© Фото : Victor Laken, IFRCМедики транспортируют тело жертвы лихорадки Эбола
Медики транспортируют тело жертвы лихорадки Эбола
© Фото : Victor Laken, IFRC
Медики транспортируют тело жертвы лихорадки Эбола. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Власти Демократической Республики Конго подтвердили первый случай заражения лихорадкой Эбола на территории Валикале в провинции Северное Киву, передает агентство Рейтер со ссылкой на министерство здравоохранения страны.
По данным агентства, случай заражения был зафиксирован в населенном пункте Пинга в 150 километрах к северо-востоку от города Гома и еще более отдаленном от других эпицентров эпидемии – городов Бутембо и Бени. Отмечается, что Валикале практически полностью находится под контролем местной милиции.
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По данным конголезского минздрава, третий случай заболевания лихорадкой Эбола был зарегистрирован в провинции Южное Киву в 700 километрах от населенного пункта провинции, где в пятницу был зафиксирован первый случай заражения.
Болезнь, вызванная вирусом Эбола, - острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных. Эпидемия Эболы разразилась в Западной Африке в 2015 году и в основном затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию. По данным ВОЗ, во время последней крупной эпидемии Эболой заразились 28,6 тысячи человек, более 11,3 тысячи скончались.
Нынешняя вспышка Эболы в ДРК началась в конце июля 2018 года. В июле 2019 года ВОЗ квалифицировала вспышку вируса Эболы в ДР Конго как чрезвычайную ситуацию международного масштаба.
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вирус ЭболаВОЗДемократическая Республика КонгоВ мире
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