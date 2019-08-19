В ДРК зафиксировали новый случай заражения Эболой

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Власти Демократической Республики Конго подтвердили первый случай заражения лихорадкой Эбола на территории Валикале в провинции Северное Киву, передает агентство Власти Демократической Республики Конго подтвердили первый случай заражения лихорадкой Эбола на территории Валикале в провинции Северное Киву, передает агентство Рейтер со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

По данным агентства, случай заражения был зафиксирован в населенном пункте Пинга в 150 километрах к северо-востоку от города Гома и еще более отдаленном от других эпицентров эпидемии – городов Бутембо и Бени. Отмечается, что Валикале практически полностью находится под контролем местной милиции.

По данным конголезского минздрава, третий случай заболевания лихорадкой Эбола был зарегистрирован в провинции Южное Киву в 700 километрах от населенного пункта провинции, где в пятницу был зафиксирован первый случай заражения.

Болезнь, вызванная вирусом Эбола, - острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных. Эпидемия Эболы разразилась в Западной Африке в 2015 году и в основном затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию. По данным ВОЗ, во время последней крупной эпидемии Эболой заразились 28,6 тысячи человек, более 11,3 тысячи скончались.