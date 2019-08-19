Артамонов предложил миллион рублей врачам дефицитных специальностей

ЛИПЕЦК, 19 авг – РИА Новости. Врио главы Липецкой области Игорь Артамонов выступил с инициативой ввести в регионе новую меру государственной поддержки в виде единовременной выплаты в размере 1 миллиона рублей врачам дефицитных для региона специальностей, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе администрации области.

Новая мера госсподдержки рассчитана на специалистов, которые впервые трудоустраиваются в городские и сельские государственные медучреждения и не имеют обязательств, связанных с целевым обучением. При этом для врачей, идущих работать в село, продолжает действовать программа "Земский доктор", созданная для привлечения докторов в сёла, посёлки городского типа, а также в небольшие города с численностью населения до 50 тысяч человек. В отличие от "Земского доктора", новая региональная мера поддержки будет оказываться врачу независимо от размера населённого пункта, где он планирует работать.

"Федеральная программа "Земский доктор" действует только в сельской местности, а наибольшая нехватка медиков у нас в городах. Особенно не хватает педиатров, терапевтов. Их будем стимулировать в первую очередь", - прокомментировал РИА Новости Артамонов.

Он добавил, что соответствующий законопроект будет внесён на рассмотрение в областной парламент в ближайшее время. До конца года программа должна заработать.