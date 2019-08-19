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РИА Новости
Липецкая область

Артамонов предложил миллион рублей врачам дефицитных специальностей

15:12 19.08.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Липецкой области Игорь Артамонов
Временно исполняющий обязанности губернатора Липецкой области Игорь Артамонов
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ЛИПЕЦК, 19 авг – РИА Новости. Врио главы Липецкой области Игорь Артамонов выступил с инициативой ввести в регионе новую меру государственной поддержки в виде единовременной выплаты в размере 1 миллиона рублей врачам дефицитных для региона специальностей, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе администрации области.
Новая мера госсподдержки рассчитана на специалистов, которые впервые трудоустраиваются в городские и сельские государственные медучреждения и не имеют обязательств, связанных с целевым обучением. При этом для врачей, идущих работать в село, продолжает действовать программа "Земский доктор", созданная для привлечения докторов в сёла, посёлки городского типа, а также в небольшие города с численностью населения до 50 тысяч человек. В отличие от "Земского доктора", новая региональная мера поддержки будет оказываться врачу независимо от размера населённого пункта, где он планирует работать.

"Федеральная программа "Земский доктор" действует только в сельской местности, а наибольшая нехватка медиков у нас в городах. Особенно не хватает педиатров, терапевтов. Их будем стимулировать в первую очередь", - прокомментировал РИА Новости Артамонов.

Он добавил, что соответствующий законопроект будет внесён на рассмотрение в областной парламент в ближайшее время. До конца года программа должна заработать.
Таким образом, медики дефицитных для региона специальностей, которые придут работать в городские больницы и поликлиники, получат один миллион рублей, а трудоустроившиеся в сёлах смогут рассчитывать на два миллиона рублей по двум программам, пояснили в пресс-службе. В настоящее время в Липецкой области не хватает врачей 22 медицинских специальности. Общая нехватка врачей в регионе – 256 человек. Больше всего не хватает медиков в Липецке и Ельце.
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