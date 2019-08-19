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РИА Новости

Россия будет делать все, чтобы обеспечить свой суверенитет, заявил Володин

15:11 19.08.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин . Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Россия будет делать все, чтобы обеспечить свой суверенитет, создание комиссии по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ - закономерный шаг, заявил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.
В понедельник совет Госдумы принял решение создать комиссию по расследованию вмешательства в дела РФ. В ее состав вошли 12 депутатов.
Геннадий Зюганов
Вчера, 14:01РИА Новости
Зюганов рассказал о комиссии по расследованию вмешательства в дела России
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что МИД РФ доведет до руководств США и Германии данные о том, как их дипломатические сотрудники и СМИ вмешиваются во внутренние дела России при информировании о несогласованных митингах в Москве.
"Сегодня мы создали комиссию и считаем, что этот шаг абсолютно закономерен и необходим в той ситуации, которая сложилась на сегодняшний день. Мы исходим из построения наших отношений на принципах дружбы, доверия, развития отношений, которые сближали наши страны, позволяли находить ответы на самые сложные вопросы. Когда вмешиваются в дела суверенных государств, мы просто считаем это недопустимым и будем делать все для того, чтобы обеспечить свой суверенитет, действуя в интересах нашей страны и граждан", - сказал Володин.
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Вячеслав ВолодинРоссияПолитика
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