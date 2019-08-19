Россия будет делать все, чтобы обеспечить свой суверенитет, заявил Володин

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что МИД РФ доведет до руководств США и Германии данные о том, как их дипломатические сотрудники и СМИ вмешиваются во внутренние дела России при информировании о несогласованных митингах в Москве.

"Сегодня мы создали комиссию и считаем, что этот шаг абсолютно закономерен и необходим в той ситуации, которая сложилась на сегодняшний день. Мы исходим из построения наших отношений на принципах дружбы, доверия, развития отношений, которые сближали наши страны, позволяли находить ответы на самые сложные вопросы. Когда вмешиваются в дела суверенных государств, мы просто считаем это недопустимым и будем делать все для того, чтобы обеспечить свой суверенитет, действуя в интересах нашей страны и граждан", - сказал Володин.