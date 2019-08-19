Врачи рассказали, сколько яблок можно съесть без вреда для здоровья

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Два крупных яблока в день можно съедать без вреда для здоровья, при этом их цвет не имеет значения, но лучше чередовать разные виды, так как в каждом содержатся разные полезные вещества, считают опрошенные РИА Новости врачи.

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"Всемирная организация здравоохранения рекомендует употреблять как минимум 400 граммов фруктов и овощей в день. При этом необходимо смотреть, чтобы количество белков, жиров и углеводов было в определенной пропорции. В среднем получается два крупных яблока в день можно съедать, не опасаясь вреда", - рассказала заведующая консультативно-диагностическим центром "Здоровое и спортивное питание" ФИЦ питания и биотехнологии, врач-терапевт диетолог Екатерина Бурляева.

Она отметила, что в яблоках содержится достаточно большое количество пищевых волокон, которые являются сложными углеводами, помогающими наладить работу желудочно-кишечного тракта. Помимо этого пищевые волокна являются субстратом для выращивания положительной микрофлоры в кишечнике, а также способны выводить излишки холестерина и глюкозы в организме, уточнила диетолог.

По ее словам, в яблоках также содержатся различные микроэлементы, такие как магний, марганец, медь, кальций, а также витамины группы В, С, Е. Однако содержание их не настолько большое, чтобы получить суточную норму, отметила врач.

"В красных яблоках содержатся антоцианы, которые придают цвет. Антоцианы – это важные вещества, которые являются антиоксидантами, они защищают наш организм от старения. Помимо этого, они нужны для зрения. Но надо отметить, что антоцианов в яблоках содержится не так много, как источник их рассматривать нельзя", - подчеркнула Бурляева.

В свою очередь, врач диетолог Наталья Круглова добавила, что в яблоках также содержится железо и калий, но содержание их не такое уж большое. По мнению специалистов, выбрать наиболее полезный вид яблок сложно, лучше употреблять всех понемногу – зеленые, желтые и красные, так как в каждом содержится определенная польза.

Яблоки являются уникальным продуктом, так как их можно есть практически всем, уточнила Бурляева. Противопоказаниями будут только язвенная болезнь в острой фазе и послеоперационный период.

"В целом, даже при заболеваниях желудочно-кишечного тракта яблоки можно употреблять, главное знать, в каком виде. Сырые яблоки подойдут людям с недостаточной выработкой соляной кислоты в желудке. Если у человека, наоборот, избыток соляной кислоты, изжога, то ему рекомендованы яблоки в печеном виде, но в печеных яблоках сохраняются, конечно, не все витамины", - пояснила диетолог.