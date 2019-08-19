Дуэйн "Скала" Джонсон женился

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Американский актер и шоумен Дуэйн "Скала" Джонсон заявил о том, что женился на певице Лорен Хашиан. Фотографии со свадьбы артист опубликовал в инстаграме.

Церемония состоялась 18 августа. Джонсон сопроводил фотографию подписью "Мы согласны".

Джонсон и Хашиан начали встречаться в 2007 году, после того, как актер развелся со своей первой женой, кинопродюсером Дэни Гарсиа.