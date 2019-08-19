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РИА Новости

Дуэйн "Скала" Джонсон женился

15:11 19.08.2019 (обновлено: 15:12 19.08.2019)
159520
© AP Photo / Invision/ Richard ShotwellДуэйн Джонсон
Дуэйн Джонсон
© AP Photo / Invision/ Richard Shotwell
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Американский актер и шоумен Дуэйн "Скала" Джонсон заявил о том, что женился на певице Лорен Хашиан. Фотографии со свадьбы артист опубликовал в инстаграме.
Церемония состоялась 18 августа. Джонсон сопроводил фотографию подписью "Мы согласны".
Джонсон и Хашиан начали встречаться в 2007 году, после того, как актер развелся со своей первой женой, кинопродюсером Дэни Гарсиа.
У пары уже есть двое детей — дочь Жасмин, родившаяся в 2015 году, и дочь Тиана, появившаяся на свет в 2018 году.
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ГолливудСША
Популярные комментарии
Ой радость -то какая.
19 августа, 15:20
ИСИван Семёнов
11334015
Никогда не понимал, зачем богатые женятся. Чтоб потом половину имущества при разводе отдать? Лучше бы Дуэйн посоветовался сначала с главой Amazon, а то он тоже как-то раз женился, а потом половину акций отдать жене пришлось)) Держу пари, он бы смог много интересного про брак рассказать)
19 августа, 23:00
Константин Е
510008
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