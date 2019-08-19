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РИА Новости

В Крыму снесут надпись "Парк львов Тайган", попавшую в Книгу рекордов

15:03 19.08.2019
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© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкСафари-парк "Тайган" в Белогорском районе
Сафари-парк Тайган в Белогорском районе
© РИА Новости / Георгий Зимарев
Перейти в фотобанк
Сафари-парк "Тайган" в Белогорском районе. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости. Установленная в Белогорском районе Крыма надпись "Парк львов Тайган", которая попала в Книгу рекордов России как самая объемная, снесут по решению суда, сообщил РИА Новости директор крымского сафари-парка "Тайган" Олег Зубков.
По его словам, согласование на установку огромных белоснежных букв на правительственном уровне было получено во время нахождения Крыма в составе Украины, однако вся необходимая техническая документация отсутствовала. Несмотря на это, в начале 2014 года буквы установили на косогоре. Высота букв - 10 метров, ширина надписи – около 170 метров.
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"Суд принял решение демонтировать рекламную конструкцию, которая в прошлом году была внесена в Книгу рекордов России как самая большая объемная надпись. Соответствующий сертификат был заверен и нам предоставлен. Однако судом принято решение снести белоснежные буквы на Белогорском косогоре", - сказал Зубков.
По его словам, попечительский совет Ялтинского зоопарка "Сказка" и парка львов "Тайган" уже обратился в комитет Книги рекордов России за помощью в решении возникшей ситуации.
"Это все равно, что снести буквы Hollywood... Своим правом на апелляцию и кассацию я, конечно, воспользуюсь, хотя в целом, как законопослушный гражданин, считаю решение суда законным. Если местные власти отказываются узаконить эту надпись в российском правовом поле, то остается только исполнить решение суда", - добавил Зубков.
По его словам, судом отведен трехмесячный срок для добровольного сноса.
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Олег ЗубковКрымРоссияОбщество
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