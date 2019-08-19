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РИА Новости

На Урале потушили пожар на предприятии по утилизации боеприпасов

15:02 19.08.2019 (обновлено: 15:21 19.08.2019)
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкПожарный
Пожарный
© РИА Новости / Варвара Гертье
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 авг – РИА Новости. Возгорание в одном из цехов предприятия по утилизации боеприпасов "Гефест-М" в городе Реж Свердловской области ликвидировано, сообщила РИА Новости заместитель начальника по правовой работе компании.
Ранее сообщалось, что пожар произошел около 15.30 (13.30 мск) в отдельно стоящем здании.
"Пока сведений о пострадавших нет. Пожар ликвидирован. Пожарные автомобили с территории начинают уезжать", – сказала собеседница агентства.
Она добавила, что сотрудники предприятия были эвакуированы.
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По данным экстренных служб региона, площадь возгорания составила порядка 200 квадратных метров.
В региональном главке МЧС подтвердили, что открытое горение ликвидировано, сейчас ведется проливка и разбор сгоревших конструкций. Как добавили в ведомстве, горела кровля одноэтажного производственного здания на площади 300 квадратных метров. До прибытия пожарных из помещения самостоятельно эвакуировались 35 рабочих, информации о пострадавших не поступало.
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