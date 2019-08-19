Ведущих мировых ученых обяжут четверть года быть в своих лабораториях в РФ

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Ведущие мировые ученые, под которых в российских научных институтах и вузах по программе мегагрантов создаются исследовательские лаборатории, должны будут в общей сложности как минимум три месяца в году лично присутствовать в них, проект приказа об этом разработало министерство науки и высшего образования РФ.

"Определить минимальный срок очного присутствия ведущего ученого в лаборатории научной (образовательной) организации – 90 дней (суммарно)", - говорится в документе, опубликованном в понедельник на официальном портале проектов нормативных актов.

Этот срок может быть увеличен при определении условий конкурса в зависимости от категории ведущего ученого, а также условий проведения научного исследования, отмечается в проекте приказа.

Ранее в среде научных работников высказывались опасения, что многие руководители таких лабораторий на самом деле будут "свадебными генералами", все время находясь за границей, а лаборатории будут работать без их присутствия.

В России с 2010 года под эгидой Минобрнауки действует программа мегагрантов, нацеленная на возвращение ведущих российских ученых, ранее уехавших работать в иностранные университеты и лаборатории. Кроме того, с помощью мегагрантов планируется привлекать ведущих иностранных ученых в российские вузы для проведения исследований. Программа рассчитана до 2020 года, а объем финансирования программы определен в 28 миллиардов рублей.

Основными задачами научных исследований, проводимых под руководством лучших ученых, являются: создание исследовательских лабораторий мирового уровня, получение прорывных научных результатов и решение конкретных задач в рамках направлений, определенных в стратегии научно-технологического развития РФ, необходимых для развития инновационной экономики России и подготовки высококвалифицированных кадров, способных участвовать в решении таких задач.