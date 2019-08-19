Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-19T16:12Z
https://ria.ru/20190819/1557638301.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155116/77/1551167764_0:0:2507:1410_1036x0_80_0_0_c32623544d60e1d8ff82bb1d3410635e.jpg
РИА Новости

Депутаты прервут отпуска для расследования вмешательства в дела России

14:58 19.08.2019 (обновлено: 16:12 19.08.2019)
9054
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной думы Российской Федерации / Здание Государственной думы Российской Федерации
Здание Государственной думы Российской Федерации
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной думы Российской Федерации /
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Депутатов Госдумы отзовут из отпусков для незамедлительного начала работы в составе комиссии по вмешательству во внутренние дела России, заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Ранее совет Госдумы создал соответствующую комиссию, в ее состав вошли 12 депутатов.
Несанкционированная акция в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы
9 августа, 14:26Акценты - Радио Sputnik
Россия не вмешивается, тогда мы идем к вам. Запад призывает к протестамЗапад, который давно обвиняет Россию во вмешательстве в свои дела, так и не смог найти никаких доказательств. Но зато решил сам активнее вмешиваться в российские дела – незаконные митинги не оставили в стороне Вашингтон и Берлин.
Спикер отметил, что в основе взаимоотношений с Россией должен лежать принцип невмешательства во внутренние дела.
"Огромное количество фактов сегодня говорят об обратном. Мы с вами видим, как на государственных каналах ряда стран звучат заявления "Вставай, Москва", призывы, указывают место сбора. Все это говорит о вмешательстве. Мы этого допустить не можем", — сказал Володин.
Вид на здание Министерства иностранных дел России
5 августа, 09:40Сказано в эфире - Радио Sputnik
Кто вмешивается в дела других стран? МИД России расставил точки над "i"Москва обратится к США и Германии из-за вмешательства во внутренние дела России. Ситуацию прокомментировал в эфире радио Sputnik политолог Александр Коньков.
2032022416
Обсудить 15
Госдума РФВячеслав ВолодинРоссияПолитика
Популярные комментарии
Митингов испугались,так о людях думать надо,когда вы из своими законами на митинги толкаете.
19 августа, 15:24
Татьяна Бондарева
22100114
Это безусловно подвиг))))))). Интересно,они этот день себе оплатят как работа в выходной, двойным окладом? Вмешательство не сегодня началось, что им мешало обсуждать это раньше? Ничего!!!! Коньюктуры подходящей не было и отмашки из Кремля.
19 августа, 15:02
Арсений Понфиленко
16402011
Рекомендуем
Истребитель Ф/A-18 Хорнет ВВС Швейцарии сопровождает российский пассажирский самолет. 19 августа 2019
Швейцарские истребители сопроводили самолет делегации Путина
РИА
Новости
Кадры полета истребителей МиГ-31 в ближнем космосе
Опубликовано видео полета истребителей МиГ-31 в ближнем космосе
Доцент петербургской консерватории Римского-Корсакова Михаил Романов
В Петербурге покончил с собой заслуженный артист России Михаил Романов
Порт в Севастополе
Украина арестовала танкер, якобы поставлявший топливо Черноморскому флоту
Лента
новостей
Девушка ест яблоко
Врачи рассказали, сколько яблок можно съесть без вреда для здоровья
Жена Нетаньяху бросила на землю кусок приветственного каравая в Киеве
Жена Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков прокомментировал сопровождение российского самолета швейцарскими ВВС
Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Дмитрий Рогозин на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Рогозин резко ответил на шутку о "дырочке" в "Союзе"
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в Киеве
Зеленский призвал Нетаньяху признать "голодомор" геноцидом
Ситуация в Идлибе
В Минобороны Турции сообщили о трех жертвах удара сирийских ВВС по Идлибу
Здание Государственной Думы РФ в Москве
В Госдуме уточнили дату заседания комиссии по вмешательству в дела России
Дуэйн Джонсон
Дуэйн "Скала" Джонсон женился
Военнослужащие сирийской армии в пригороде Дамаска Джоббар
Сирийская армия перекрыла линии снабжения боевиков "Джебхат ан-Нусры"*
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном. 19 августа 2019
Путин впервые прокомментировал акции протеста в Москве
Банкноты номиналом 1 доллар США
СМИ назвали крупнейших должников России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:03ОНФ проверит доступность бесплатных медосмотров для работников школ
09:00На Урале проверят санаторий после заболевания детей кишечной инфекцией
08:58В Хабаровске в конце недели ожидают пятую волну паводка
08:57В Югре ищут детей, которые уехали на лодке на рыбалку и не вернулись
08:55СМИ сообщили о новом способе краж денег с банковских карт
08:49В США наградят военных, служащих на границе с Мексикой, сообщили СМИ
08:39"Ъ": Минфин предложил заморозить льготы нефтегазовым проектам в Арктике
08:39В Киеве в результате конфликта со стрельбой пострадали три человека
08:33Индия вывела станцию "Чандраян-2" на орбиту Луны
08:32Пентагон опубликовал видео запуска ракеты, запрещенной ДРСМД
08:31Суд в Киргизии продлил срок ареста экс-президента Алмазбека Атамбаева
08:28Жителю Сургута, чей вагончик снесли, пока он отсутствовал, предложили жилье
08:27В Гонконге мужчина с ножом ранил троих человек
08:23В ДТП под Новосибирском пострадали семь граждан Узбекистана
08:22В ЛНР за минувшие сутки не зафиксировали обстрелов со стороны ВСУ
08:18В Приморье восстановили проезд к четырем селам, отрезанным паводком
08:13Huawei обвинила США в нарушении принципов рыночной конкуренции
08:10Вторник в Москве может стать самым теплым днем в августе
07:55В Приангарье три человека погибли в ДТП на трассе "Сибирь"
07:53СМИ: банковские карты предложили блокировать при подозрительных транзакциях
Лента новостейМолния