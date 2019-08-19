Депутаты прервут отпуска для расследования вмешательства в дела России

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Депутатов Госдумы отзовут из отпусков для незамедлительного начала работы в составе комиссии по вмешательству во внутренние дела России, заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Ранее совет Госдумы создал соответствующую комиссию, в ее состав вошли 12 депутатов.
9 августа, 14:26Акценты - Радио SputnikРоссия не вмешивается, тогда мы идем к вам. Запад призывает к протестамЗапад, который давно обвиняет Россию во вмешательстве в свои дела, так и не смог найти никаких доказательств. Но зато решил сам активнее вмешиваться в российские дела – незаконные митинги не оставили в стороне Вашингтон и Берлин.
Спикер отметил, что в основе взаимоотношений с Россией должен лежать принцип невмешательства во внутренние дела.
"Огромное количество фактов сегодня говорят об обратном. Мы с вами видим, как на государственных каналах ряда стран звучат заявления "Вставай, Москва", призывы, указывают место сбора. Все это говорит о вмешательстве. Мы этого допустить не можем", — сказал Володин.