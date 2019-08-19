Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.

"Если торговая война между двумя крупнейшими экономиками мира - США и Китаем - достигнет точки кипения и, соответственно, на какой-то период почти наверняка замедлятся темпы роста экономик указанных стран – это мгновенно приведет к заметному снижению мировых цен на сырьевые торгуемые товары и создаст значительные трудности для основного российского экспорта", - отмечается в их обзоре "Деловая активность российской промышленности в июне-июле 2019 года".

"Естественно, запуск подобного механизма обеспечит некоторые проблемы для бюджета России, негативную волатильность на валютном рынке, ухудшение инфляционной составляющей и другие, а в результате возможно замедление роста экономики вплоть до перехода в рецессию", - говорится в документе.

Авторы отмечают, что в 2020-2021 годах пройдет 12 лет после последнего мирового финансово-экономического кризиса - а именно этот период считается средней циклической волной, после которой в мире наблюдается кратковременная рецессия. "При этом 10-12 лет – самый благоприятный срок для надувания различных финансовых "пузырей", - отмечают авторы обзора.

"Естественно, если страны из первого десятка мирового рейтинга по объемам номинального ВВП войдут в состояние экономической рецессии, а еще хуже – в финансово-экономический кризис, то это неминуемо отразится на российской экономике. Мы все прекрасно помним, с каким "мировым размахом" Россия отметила предыдущий кризис", - говорится в документе. Эксперты напомнили, что падение российского ВВП в 2009 году составило 7,8% - худший результат среди стран "большой двадцатки".