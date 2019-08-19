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РИА Новости

Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса

14:58 19.08.2019 (обновлено: 07:04 20.08.2019)
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоВШЭ
ВШЭ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
ВШЭ. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
"Если торговая война между двумя крупнейшими экономиками мира - США и Китаем - достигнет точки кипения и, соответственно, на какой-то период почти наверняка замедлятся темпы роста экономик указанных стран – это мгновенно приведет к заметному снижению мировых цен на сырьевые торгуемые товары и создаст значительные трудности для основного российского экспорта", - отмечается в их обзоре "Деловая активность российской промышленности в июне-июле 2019 года".
Рост экономики
11 октября 2018, 17:29Радио
Эксперт: экономика России готова к серьезным кризисам лучше, чем другиеРоссийская экономика готова к любым санкциям, считает колумнист Forbes. В эфире радио Sputnik экономист Александр Абрамов отметил, что с точки зрения финансовой надежности Россия выделяется на фоне других стран.
"Естественно, запуск подобного механизма обеспечит некоторые проблемы для бюджета России, негативную волатильность на валютном рынке, ухудшение инфляционной составляющей и другие, а в результате возможно замедление роста экономики вплоть до перехода в рецессию", - говорится в документе.
Авторы отмечают, что в 2020-2021 годах пройдет 12 лет после последнего мирового финансово-экономического кризиса - а именно этот период считается средней циклической волной, после которой в мире наблюдается кратковременная рецессия. "При этом 10-12 лет – самый благоприятный срок для надувания различных финансовых "пузырей", - отмечают авторы обзора.
"Естественно, если страны из первого десятка мирового рейтинга по объемам номинального ВВП войдут в состояние экономической рецессии, а еще хуже – в финансово-экономический кризис, то это неминуемо отразится на российской экономике. Мы все прекрасно помним, с каким "мировым размахом" Россия отметила предыдущий кризис", - говорится в документе. Эксперты напомнили, что падение российского ВВП в 2009 году составило 7,8% - худший результат среди стран "большой двадцатки".
"Вместе с тем, если давление перечисленных и других негативных факторов достигнет точки бифуркации и мировая экономика войдет в рецессию или даже кризис, что абсолютно не исключено, то данный сценарий оценочно будет разыгран не раньше чем через год-полтора. Пока еще ситуация в мировой экономике не выглядит критической", - уверены эксперты.
Президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме. 25 мая 2018
25 мая 2018, 19:34РИА Новости
Путин заявил об угрозе системного кризиса в мировой экономике
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Высшая школа экономикиРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Куда ещё - то хуже? Типа сейчас процветаем .
19 августа, 15:29
Alex Markov
751034222
А он разве прекращался .
19 августа, 15:22
Сосед Соседов
87901015
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