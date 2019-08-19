Турецкая партия назвала отстранение мэров трех городов переворотом

АНКАРА, 19 авг – РИА Новости. Прокурдская партия демократии народов Турции назвала политическим переворотом отстранение от должностей мэров городов Ван, Диярбакыр и Мардин и призвала оппозицию к солидарности против этого решения властей, говорится в заявлении исполкома партии.

Ранее в понедельник МВД Турции сообщило об отстранении от должностей мэров городов мэры городов Диярбакыр, Мардин и Ван на юго-востоке страны Аднана Сельчука Мызраклы, Ахмета Тюрка и Бедиа Озгёкче Эртана, обвинив их в связях с запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).

"Представители нашей партии, которые были избраны мэрами, получив 63% голосов в Диярбакыре, 56% в Мардине и 53% в Ване, были отстранены от исполнения обязанностей приказом МВД, основанным на лжи беззаконии. В настоящее время продолжается жестокая операция по задержанию членов муниципальных советов. Это новый политический переворот, явно враждебный шаг против политической воли курдского народа", - говорится в заявлении.

Как отмечается в документе, "народ никогда не примет такой практики, он будет защищать свою волю, своих избранных представителей и свою партию".

"Обращаемся с призывом к солидарности ко всем демократическим силам, ко всем нашим гражданам, которые имеют совесть, ко всем оппозиционным партиям в парламенте или вне его, ко всем организациям гражданского общества, к союзам и профессиональным ассоциациям. Наше бесспорное право - использовать все легитимные и демократические методы борьбы против этого правительства", - говорится в заявлении.