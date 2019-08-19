В Тюмени уволили главу дома-интерната, где ветерана похоронили в мешке

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 авг - РИА Новости. Глава пансионата в Тюменской области, где ветерана похоронили в мешке из-за отказа сотрудников морга обрабатывать тело умершей, уволен по распоряжению замгубернатора, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента социального развития региона.

Ранее областной СУСК начал проверку из-за того, что 91-летнюю труженицу тыла, которая проживала в пансионате для ветеранов войны и труда в Тюмени, похоронили в гробу в черном мешке, поскольку сотрудники морга отказались ее бесплатно мыть и одевать.

"Департамент социального развития Тюменской области объявил руководителю учреждения выговор за ненадлежащее исполнение возложенных на него обязанностей. С 19 августа приказом замгубернатора, директора департамента соцразвития Ольги Кузнечевских, он уволен", - сказала собеседница агентства.