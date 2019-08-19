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РИА Новости

Заседание комиссии ГД по вмешательствам в дела России пройдет 30 августа

14:55 19.08.2019
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Первое заседание комиссии Госдумы по расследованию вмешательства во внутренние дела РФ извне состоится 30 августа, сообщил журналистам глава комиссии, председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
В понедельник на заседании совета Госдумы было принято решение о создании соответствующей комиссии. В ее состав вошли 12 депутатов. Парламентарии для незамедлительного начала работы в составе комиссии будут отозваны из отпусков, заявил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Геннадий Зюганов
Вчера, 14:01РИА Новости
Зюганов рассказал о комиссии по расследованию вмешательства в дела России
"Первое заседание комиссии будет проведено 30 августа здесь, в стенах Государственной думы", - сказал Пискарев.
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