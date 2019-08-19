Заседание комиссии ГД по вмешательствам в дела России пройдет 30 августа

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Первое заседание комиссии Госдумы по расследованию вмешательства во внутренние дела РФ извне состоится 30 августа, сообщил журналистам глава комиссии, председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

В понедельник на заседании совета Госдумы было принято решение о создании соответствующей комиссии. В ее состав вошли 12 депутатов. Парламентарии для незамедлительного начала работы в составе комиссии будут отозваны из отпусков, заявил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.