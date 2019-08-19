Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-19T14:52Z
https://ria.ru/20190819/1557637987.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155724/25/1557242551_0:125:3072:1853_1036x0_80_0_0_80940dae875302febf857c26728f7de1.jpg
РИА Новости
Новости Подмосковья

В Подмосковье произвели 349 тысяч тонн молока с начала года

14:52 19.08.2019
62
© Depositphotos / drizzutiШоколадные шарики с молоком
Шоколадные шарики с молоком
© Depositphotos / drizzuti
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Объем производства молока на сельскохозяйственных предприятиях Московской области с начала 2019 года превысил 349 тысяч тонн, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Подмосковья.
По данным Росстата Московская область занимает шестое место из 30 в рейтинге ведущих регионов-производителей товарного молока по итогам января-июня 2019 года.

"Объём производства молока в сельхозпредприятиях региона за первую половину 2019 года составил 349 тысяч тонн. Производительность увеличилась на 3% относительно показателей аналогичного периода прошлого года", - цитирует пресс-служба главу ведомства Андрея Разина.

По его словам, максимальный прирост валового производства молока был отмечен в Волоколамском городском округе, Луховицах, а также в Раменском и Пушкинском районах
101000
Обсудить 0
Новости ПодмосковьяЭкономика
Рекомендуем
Деньги
Рост российской экономики в июле ускорился до 1,7%
РИА
Новости
Вид Барнаула
СГК выполнила 51% ремонтной программы на Барнаульской ТЭЦ-2
Здание Счетной палаты РФ
Счетная палата отметила низкий уровень исполнения расходов на нацпроекты
Вид Ульяновска
"Т Плюс" начал разработку актуализированной схемы теплоснабжения Ульяновска
Лента
новостей
Деньги
Эксперты оценили, как вырастет выручка индустрии СМИ и развлечений в России
ВШЭ
Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса
Ситуация в Идлибе
В Минобороны Турции сообщили о трех жертвах удара сирийских ВВС по Идлибу
Корпус реактора для первого блока Белорусской АЭС на заводе Атоммаш
Литва хочет создать коалицию против Белорусской АЭС, сообщили СМИ
Таможня
В России вступили в силу новые правила ввоза фруктов и овощей
Кадры полета истребителей МиГ-31 в ближнем космосе
Опубликовано видео полета истребителей МиГ-31 в ближнем космосе
Троллейбус марки Мегаполис, произведенный на заводе Тролза в Саратове
Саратовский троллейбусный завод "Тролза" продлил режим простоя
Турецкая военная техника в городе Саракиб в Сирии
Сирийские ВВС нанесли удар по турецкому конвою в Идлибе, сообщили СМИ
Турецкая военная техника в городе Саракиб в Сирии
Турецкие военные вошли в сирийский Саракиб
Сергей Собянин
Собянин пообещал, что в Таганском районе появится "свой Старый Арбат"
Военно-транспортный самолет Ан-12
Источник рассказал о создании транспортника для Минобороны на замену Ан-12
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:03ОНФ проверит доступность бесплатных медосмотров для работников школ
09:00На Урале проверят санаторий после заболевания детей кишечной инфекцией
08:58В Хабаровске в конце недели ожидают пятую волну паводка
08:57В Югре ищут детей, которые уехали на лодке на рыбалку и не вернулись
08:55СМИ сообщили о новом способе краж денег с банковских карт
08:49В США наградят военных, служащих на границе с Мексикой, сообщили СМИ
08:39"Ъ": Минфин предложил заморозить льготы нефтегазовым проектам в Арктике
08:39В Киеве в результате конфликта со стрельбой пострадали три человека
08:33Индия вывела станцию "Чандраян-2" на орбиту Луны
08:32Пентагон опубликовал видео запуска ракеты, запрещенной ДРСМД
08:31Суд в Киргизии продлил срок ареста экс-президента Алмазбека Атамбаева
08:28Жителю Сургута, чей вагончик снесли, пока он отсутствовал, предложили жилье
08:27В Гонконге мужчина с ножом ранил троих человек
08:23В ДТП под Новосибирском пострадали семь граждан Узбекистана
08:22В ЛНР за минувшие сутки не зафиксировали обстрелов со стороны ВСУ
08:18В Приморье восстановили проезд к четырем селам, отрезанным паводком
08:13Huawei обвинила США в нарушении принципов рыночной конкуренции
08:10Вторник в Москве может стать самым теплым днем в августе
07:55В Приангарье три человека погибли в ДТП на трассе "Сибирь"
07:53СМИ: банковские карты предложили блокировать при подозрительных транзакциях
Лента новостейМолния