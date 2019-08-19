В Подмосковье произвели 349 тысяч тонн молока с начала года

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Объем производства молока на сельскохозяйственных предприятиях Московской области с начала 2019 года превысил 349 тысяч тонн, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Подмосковья.
По данным Росстата Московская область занимает шестое место из 30 в рейтинге ведущих регионов-производителей товарного молока по итогам января-июня 2019 года.
"Объём производства молока в сельхозпредприятиях региона за первую половину 2019 года составил 349 тысяч тонн. Производительность увеличилась на 3% относительно показателей аналогичного периода прошлого года", - цитирует пресс-служба главу ведомства Андрея Разина.
По его словам, максимальный прирост валового производства молока был отмечен в Волоколамском городском округе, Луховицах, а также в Раменском и Пушкинском районах