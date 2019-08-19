В основе отношений с Россией должно быть невмешательство, считает Володин

"Мы приняли решение, основываясь на принципе, которым руководствуется наша страна - невмешательство в суверенные дела других государств. В этой связи считаем (необходимым), чтобы этот принцип был в основе выстраивания отношения и с нашим государством, с Российской Федерацией. Учитывая, что огромное количество фактов сегодня говорят об обратном. Мы с вами видим, как на государственных каналах ряда стран звучат заявления "Вставай, Москва", призывы, указывают место сбора. Все это говорит о вмешательстве в дела Российской Федерации. Мы этого допустить не можем", - сказал Володин.