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РИА Новости

В основе отношений с Россией должно быть невмешательство, считает Володин

14:52 19.08.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Принцип невмешательства во внутренние дела должен лежать в основе взаимоотношений с РФ, огромное количество фактов говорит об обратном, заявил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Мы приняли решение, основываясь на принципе, которым руководствуется наша страна - невмешательство в суверенные дела других государств. В этой связи считаем (необходимым), чтобы этот принцип был в основе выстраивания отношения и с нашим государством, с Российской Федерацией. Учитывая, что огромное количество фактов сегодня говорят об обратном. Мы с вами видим, как на государственных каналах ряда стран звучат заявления "Вставай, Москва", призывы, указывают место сбора. Все это говорит о вмешательстве в дела Российской Федерации. Мы этого допустить не можем", - сказал Володин.
Геннадий Зюганов
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