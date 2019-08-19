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РИА Новости

Пресс-конференция к 100-летию русского цирка

14:50 19.08.2019 (обновлено: 14:51 19.08.2019)
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26 августа в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция, приуроченная к 100-летию русского цирка.
Участники:
- директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского, народный артист Российской Федерации Эдгард ЗАПАШНЫЙ;
- художественный руководитель Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского, народный артист Российской Федерации Аскольд ЗАПАШНЫЙ;
- заместитель Министра культуры Российской Федерации Павел СТЕПАНОВ;
- народный артист РСФСР Юрий КУКЛАЧЕВ;
- и.о. генерального директора ФКП "Росгосцирк" Владимир ШЕМЯКИН;
- заслуженный артист Грузии и Российской Федерации Гия ЭРАДЗЕ.

26 августа 1919 года был подписан Декрет "Об объединении театрального дела", согласно которому цирки России стали государственными. С тех пор именно эту дату принято считать днем рождения советского-российского цирка. В ходе мероприятия состоится презентация книги "Цирк России. Дорога длиною в век", которая проследит весь долгий путь цирка и расскажет о главных его вехах в цифрах, фотографиях и датах.

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Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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