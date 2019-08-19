Пресс-конференция к 100-летию русского цирка

Участники:
- директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского, народный артист Российской Федерации Эдгард ЗАПАШНЫЙ;
- художественный руководитель Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского, народный артист Российской Федерации Аскольд ЗАПАШНЫЙ;
- заместитель Министра культуры Российской Федерации Павел СТЕПАНОВ;
- народный артист РСФСР Юрий КУКЛАЧЕВ;
- и.о. генерального директора ФКП "Росгосцирк" Владимир ШЕМЯКИН;
- заслуженный артист Грузии и Российской Федерации Гия ЭРАДЗЕ.
26 августа 1919 года был подписан Декрет "Об объединении театрального дела", согласно которому цирки России стали государственными. С тех пор именно эту дату принято считать днем рождения советского-российского цирка. В ходе мероприятия состоится презентация книги "Цирк России. Дорога длиною в век", которая проследит весь долгий путь цирка и расскажет о главных его вехах в цифрах, фотографиях и датах.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского, народный артист Российской Федерации Эдгард ЗАПАШНЫЙ;
- художественный руководитель Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского, народный артист Российской Федерации Аскольд ЗАПАШНЫЙ;
- заместитель Министра культуры Российской Федерации Павел СТЕПАНОВ;
- народный артист РСФСР Юрий КУКЛАЧЕВ;
- и.о. генерального директора ФКП "Росгосцирк" Владимир ШЕМЯКИН;
- заслуженный артист Грузии и Российской Федерации Гия ЭРАДЗЕ.
26 августа 1919 года был подписан Декрет "Об объединении театрального дела", согласно которому цирки России стали государственными. С тех пор именно эту дату принято считать днем рождения советского-российского цирка. В ходе мероприятия состоится презентация книги "Цирк России. Дорога длиною в век", которая проследит весь долгий путь цирка и расскажет о главных его вехах в цифрах, фотографиях и датах.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/