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РИА Новости

В Уфе полиция выяснит личность мужчины, стрелявшего по котенку

14:48 19.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПолицейский автозак
Полицейский автозак
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Полицейский автозак. Архивное фото
УФА, 19 авг - РИА Новости. Уфимские полицейские устанавливают личность мужчины, стрелявшего из пневматического оружия по котенку, который прятался под автомобилем.
В социальных сетях в понедельник появилось видео, на котором видно, как неизвестный мужчина стреляет в котенка, сидевшего под припаркованной машиной. После третьего выстрела животное издает звук, по которому можно сделать вывод, что в него попала пуля.
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16 августа, 11:58РИА Новости
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В пресс-службе МВД по Башкирии РИА Новости пояснили, что о факте жестокого обращения с животным в полиции узнали по сообщению местной жительницы.
"Данное происшествие зарегистрировано в отделе полиции №10 Управления МВД России по городу Уфе. В настоящее время проводится проверка", - сказали агентству в башкирской полиции.
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УфаРоссияПроисшествия
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