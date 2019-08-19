В Уфе полиция выяснит личность мужчины, стрелявшего по котенку

УФА, 19 авг - РИА Новости. Уфимские полицейские устанавливают личность мужчины, стрелявшего из пневматического оружия по котенку, который прятался под автомобилем.

В социальных сетях в понедельник появилось видео, на котором видно, как неизвестный мужчина стреляет в котенка, сидевшего под припаркованной машиной. После третьего выстрела животное издает звук, по которому можно сделать вывод, что в него попала пуля.

В пресс-службе МВД по Башкирии РИА Новости пояснили, что о факте жестокого обращения с животным в полиции узнали по сообщению местной жительницы.