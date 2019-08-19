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РИА Новости

На Урале загорелось предприятие по утилизации боеприпасов

14:46 19.08.2019 (обновлено: 16:11 19.08.2019)
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© РИА Новости / Николай ХижнякПожар
Пожар
© РИА Новости / Николай Хижняк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 авг — РИА Новости. В городе Реж Свердловской области произошел пожар на предприятии по утилизации боеприпасов "Гефест-М", сообщил РИА Новости глава городского округа Иван Карташов.
Огонь вспыхнул около 15:30 (13:30 мск) в отдельно стоящем здании.
Позже возгорание удалось локализовать на 200 квадратных метрах и ликвидировать.
Сведений о пострадавших и ущербе пока нет. Сотрудники предприятия были эвакуированы.
Сотрудник МЧС РФ во время ликвидации пожара
15 августа, 20:23РИА Новости
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