На Урале загорелось предприятие по утилизации боеприпасов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 авг — РИА Новости. В городе Реж Свердловской области произошел пожар на предприятии по утилизации боеприпасов "Гефест-М", сообщил РИА Новости глава городского округа Иван Карташов.
Огонь вспыхнул около 15:30 (13:30 мск) в отдельно стоящем здании.
Позже возгорание удалось локализовать на 200 квадратных метрах и ликвидировать.
Сведений о пострадавших и ущербе пока нет. Сотрудники предприятия были эвакуированы.
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