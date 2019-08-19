Россия осудила теракт в Кабуле, где погибли 63 человека

На месте взрыва в одном из свадебных залов в Кабуле, Афганистан. 17 августа 2019

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Москва осуждает теракт в Кабуле и призывает власти Афганистана принять решительные меры по обеспечению безопасности на территории страны, говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ.

В Кабуле 17 августа в ходе свадебной церемонии был совершен крупный теракт, в результате которого погибли 63 человека и более 180 получили ранения. Ответственность за него взяла на себя террористическая группировка ИГ* (запрещена в РФ).

"Решительно осуждаем это варварское преступление. Выражаем соболезнования родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в сообщении МИД РФ.

"Российская сторона неоднократно заявляла о фактах, свидетельствующих о том, что на афганской территории пустили корни террористы из ИГИЛ*, которые с каждым разом совершают все более наглые и бесчеловечные вылазки, несут боль и страдания, прежде всего, простым людям. Призываем власти ИРА и силы международной коалиции принять решительные меры для обеспечения безопасности в Афганистане и активизировать борьбу по уничтожению баз ИГИЛ* на территории страны", - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД подчеркнули, что теракт в Кабуле совершен в момент, когда у афганского народа появилась надежда на достижение мира и национального согласия после 18 лет братоубийственной войны, а также в канун большого государственного праздника − 100-летия независимости Афганистана.