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РИА Новости

Ульяновские власти рассказали о матери подростка, убившего семью

14:42 19.08.2019
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© Фото : СК РФСотрудник Следственного комитета России на месте массового убийства в селе Патрикеево Ульяновской области
Сотрудник Следственного комитета России на месте массового убийства в селе Патрикеево Ульяновской области
© Фото : СК РФ
САМАРА, 19 авг - РИА Новости. Мать подростка, убившего семью под Ульяновском и покончившего с собой, раньше имела проблемы с алкоголем, но позже вылечилась и вообще не пила, сообщила в понедельник РИА Новости министр семейной, демографической политики и социального благополучия региона Ольга Касимова.
По данным СК, утром 18 августа в одном из домов в селе Патрикеево Базарносызганского района с признаками насильственной смерти обнаружены тела 66-летного мужчины, женщин 69 и 42 лет, а также двух четырехлетних детей. Погибшие - члены одной семьи. Впоследствии возле вышки сотовой связи вблизи села было обнаружено тело родственника погибших - 16-летнего подростка.
Дом в селе Патрикеево Ульяновской области, где произошло массовое убийство
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Ранее СК сообщил, что следователи возбудили уголовное дело по факту убийства. По одной из версий следствия, подросток расправился с членами своей семьи, после чего покончил c собой. По данным СК, орудием убийства мог быть топор. По информации прокуратуры, подросток мог болеть шизофренией.
"Мать подростка несколько лет назад была замечена в состоянии алкогольного опьянения. Раньше она выпивала, да, из-за чего была поставлена на контроль органов соцзащиты. Но после этого она пролечилась, после чего вообще перестала употреблять алкоголь и была снята с контроля", - сказала Касимова.
Она добавила, что в последнее время мать подростка характеризовалась только положительно. "Нареканий к ней никаких не было, дети всегда были у нее ухоженные, накормленные, всегда был порядок у нее, вопросов к ней по воспитанию не возникало. Она получала положительные характеристики как от родственников, так и от соседей", - уточнила министр.
Сотрудники правоохранительных органов на месте массового убийства в селе Патрикеево Ульяновской области
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Убийство семьи в УльяновскеСледственный комитет РФУльяновская областьПроисшествия
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