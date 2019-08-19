Ульяновские власти рассказали о матери подростка, убившего семью

САМАРА, 19 авг - РИА Новости. Мать подростка, убившего семью под Ульяновском и покончившего с собой, раньше имела проблемы с алкоголем, но позже вылечилась и вообще не пила, сообщила в понедельник РИА Новости министр семейной, демографической политики и социального благополучия региона Ольга Касимова.

По данным СК, утром 18 августа в одном из домов в селе Патрикеево Базарносызганского района с признаками насильственной смерти обнаружены тела 66-летного мужчины, женщин 69 и 42 лет, а также двух четырехлетних детей. Погибшие - члены одной семьи. Впоследствии возле вышки сотовой связи вблизи села было обнаружено тело родственника погибших - 16-летнего подростка.

Ранее СК сообщил, что следователи возбудили уголовное дело по факту убийства. По одной из версий следствия, подросток расправился с членами своей семьи, после чего покончил c собой. По данным СК, орудием убийства мог быть топор. По информации прокуратуры, подросток мог болеть шизофренией.

"Мать подростка несколько лет назад была замечена в состоянии алкогольного опьянения. Раньше она выпивала, да, из-за чего была поставлена на контроль органов соцзащиты. Но после этого она пролечилась, после чего вообще перестала употреблять алкоголь и была снята с контроля", - сказала Касимова.