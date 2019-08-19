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РИА Новости

В Минздраве прокомментировали предложение штрафовать за перекуры на работе

14:40 19.08.2019 (обновлено: 14:41 19.08.2019)
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© Fotolia / wasansrisawatТабличка "Курение запрещено"
Табличка Курение запрещено
© Fotolia / wasansrisawat
Табличка "Курение запрещено". Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Предложения Минздрава для работодателей по внедрению различных практик для укрепления здоровья работников носят рекомендательный характер, речь об оформлении их в виде требований не идет, заявил заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай.
Ранее Минздрав опубликовал программу "Укрепление общественного здоровья работающих", согласно которой работодателям предлагается штрафовать курящих сотрудников, тестировать работников на употребление алкоголя и организовывать физкульт-брейки.
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко
Вчера, 12:24Сказано в эфире - Радио Sputnik
Онищенко оценил предложение Минздрава бороться с курильщиками на работеВ России предложили работодателям бороться с курением сотрудников. Депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко в эфире радио Sputnik отметил, что Минздрав предлагает совершенно внятную и грамотную модель.
"Внедрять или не внедрять те или иные практики – это вопрос, который должен решаться работодателями самостоятельно. Здесь не может быть речи о какой-то директивности", - сказал Салагай в интервью каналу "Россия 24".
Он отметил, что об оформлении рекомендаций в виде требований пока речи не идет.
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Олег СалагайЗдоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФРоссияОбщество
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