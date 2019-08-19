В Минздраве прокомментировали предложение штрафовать за перекуры на работе

Онищенко оценил предложение Минздрава бороться с курильщиками на работе В России предложили работодателям бороться с курением сотрудников. Депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко в эфире радио Sputnik отметил, что Минздрав предлагает совершенно внятную и грамотную модель.