Суд оставил в СИЗО находившегося в розыске фигуранта дела о беспорядках

Сергей Фомин, обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля, перед началом заседания Басманного суда города Москвы

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Мосгорсуд оставил в СИЗО Сергея Фомина - десятого обвиняемого по делу о массовых беспорядках на несанкционированной акции 27 июля в центре столицы, подавшего жалобу на арест, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Постановление Пресненского суда Москвы оставить без изменения", — сказала судья.

Фомин ранее был объявлен в розыск, 8 августа он был задержан. Ему предъявлено обвинение по части 2 статьи 212 УК РФ (участие в массовых беспорядках). Суд арестовал его на два месяца.

Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.

Сейчас фигурантами уголовных дел являются 14 человек, 13 из которых заключены под стражу.