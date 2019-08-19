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РИА Новости

Доклад комиссии по вмешательствам в дела России передадут правоохранителям

14:33 19.08.2019 (обновлено: 15:04 19.08.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Доклад, подготовленный на основе работы комиссии по расследованию вмешательства в дела РФ, будет передан правоохранителям, заявил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.
В понедельник совет Госдумы принял решение создать соответствующую комиссию. В ее состав вошли 12 депутатов.
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"В сентябре мы вернёмся к этому вопросу вновь уже в рамках уже пленарного заседания и вынесем на рассмотрение депутатов повышение статуса комиссии до комиссии уровня Государственной Думы с тем, чтобы она эффективно нам ответила на многие вопросы и вышла на решение тех целей, которые перед ней поставлены - анализ, исследование и изучение фактов вмешательства, а затем уже доклад Государственной думы с тем, чтобы мы могли передать эти документы правоохранительным органам, озвучить в рамках парламентской ассамблеи ОБСЕ, в ПАСЕ, также направить свои предложения ряду стран, которые этим не просто грешат, а цинично попирают наш суверенитет, пытаются вмешиваться в дела Российской Федерации", - сказал Володин.
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