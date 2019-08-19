Доклад комиссии по вмешательствам в дела России передадут правоохранителям

"В сентябре мы вернёмся к этому вопросу вновь уже в рамках уже пленарного заседания и вынесем на рассмотрение депутатов повышение статуса комиссии до комиссии уровня Государственной Думы с тем, чтобы она эффективно нам ответила на многие вопросы и вышла на решение тех целей, которые перед ней поставлены - анализ, исследование и изучение фактов вмешательства, а затем уже доклад Государственной думы с тем, чтобы мы могли передать эти документы правоохранительным органам, озвучить в рамках парламентской ассамблеи ОБСЕ, в ПАСЕ, также направить свои предложения ряду стран, которые этим не просто грешат, а цинично попирают наш суверенитет, пытаются вмешиваться в дела Российской Федерации", - сказал Володин.