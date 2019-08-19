Курс доллара обновил максимум с середины февраля

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Курс рубля продолжил снижаться на фоне закрепления цены нефти марки Brent ниже 60 долларов за баррель, доллар поднялся выше 67 рублей впервые с 14 февраля, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14:21 мск понедельника рос на 44 копейки – до 66,96 рубля (уже поднимался до 67,03 рубля), курс евро - на 58 копеек, до 74,34 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent замедлил темпы роста и поднимается лишь на 0,39% - до 58,87 доллара за баррель. На утренних торгах стоимость фьючерса росла более чем на 1,5% и поднималась до 59,62 доллара за баррель.

Опрошенные РИА Новости эксперты рассказали, что курс доллара может вырасти до 70 рублей в случае провала рынка нефти ниже 50 долларов за баррель сорта Brent, падения мировых фондовых индексов еще на 10-15% и массового бегства инвесторов из рублевых гособлигаций.

Впрочем, более вероятен курс рубля к концу года в диапазоне 66-68 рублей за доллар.

В августе основные мировые резервные валюты уже достигли многомесячных максимумов по отношению к российской: доллар поднимался до 66,59 рубля (впервые с 3 мая), евро - 74,25 рубля (с 11 марта).