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РИА Новости

Курс доллара обновил максимум с середины февраля

14:30 19.08.2019 (обновлено: 17:08 19.08.2019)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловДенежные купюры России и США
Денежные купюры России и США
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Денежные купюры России и США. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Курс рубля продолжил снижаться на фоне закрепления цены нефти марки Brent ниже 60 долларов за баррель, доллар поднялся выше 67 рублей впервые с 14 февраля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 14:21 мск понедельника рос на 44 копейки – до 66,96 рубля (уже поднимался до 67,03 рубля), курс евро - на 58 копеек, до 74,34 рубля.
Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent замедлил темпы роста и поднимается лишь на 0,39% - до 58,87 доллара за баррель. На утренних торгах стоимость фьючерса росла более чем на 1,5% и поднималась до 59,62 доллара за баррель.
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Опрошенные РИА Новости эксперты рассказали, что курс доллара может вырасти до 70 рублей в случае провала рынка нефти ниже 50 долларов за баррель сорта Brent, падения мировых фондовых индексов еще на 10-15% и массового бегства инвесторов из рублевых гособлигаций.
Впрочем, более вероятен курс рубля к концу года в диапазоне 66-68 рублей за доллар.
В августе основные мировые резервные валюты уже достигли многомесячных максимумов по отношению к российской: доллар поднимался до 66,59 рубля (впервые с 3 мая), евро - 74,25 рубля (с 11 марта).
Ранее президент США снова заявил, что слишком дорогой доллар снижает конкурентоспособность американских компаний. Глава государства обвинил в этом Федеральную резервную службу. В свою очередь, аналитики считают, что у Трампа достаточно инструментов, позволяющих обрушить курс национальной валюты.
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