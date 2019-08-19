В Петербурге покончил с собой заслуженный артист России Михаил Романов

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Заслуженный артист России, музыкант Михаил Романов найден мертвым в Санкт-Петербурге, сообщили его коллеги.

Как отмечает Пятый канал , тело 68-летнего мужчины обнаружила его супруга. По предварительным данным, он покончил с собой.

В Санкт-Петербургской академической филармонии имени Шостаковича, где вне штата работал Романов, рассказали РИА Новости, что возьмут на себя организацию похорон и прощания с артистом. Дата и время их проведения пока не определены.

Биография Михаила Романова

С 1970 по 1972 год Романов играл в сценическом оркестре театра оперы и балета имени Кирова, а потом стал солистом оперной студии Ленинградской консерватории.

В 1974-1977 годах играл в Ленинградской филармонии.