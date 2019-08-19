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РИА Новости

В Петербурге покончил с собой заслуженный артист России Михаил Романов

14:30 19.08.2019 (обновлено: 16:54 19.08.2019)
202719
© Фото : Официальный сайт Санкт-­Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского­-КорсаковаДоцент петербургской консерватории Римского-Корсакова Михаил Романов
Доцент петербургской консерватории Римского-Корсакова Михаил Романов
© Фото : Официальный сайт Санкт-­Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского­-Корсакова
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Заслуженный артист России, музыкант Михаил Романов найден мертвым в Санкт-Петербурге, сообщили его коллеги.
Как отмечает Пятый канал, тело 68-летнего мужчины обнаружила его супруга. По предварительным данным, он покончил с собой.
В Санкт-Петербургской академической филармонии имени Шостаковича, где вне штата работал Романов, рассказали РИА Новости, что возьмут на себя организацию похорон и прощания с артистом. Дата и время их проведения пока не определены.

Биография Михаила Романова

С 1970 по 1972 год Романов играл в сценическом оркестре театра оперы и балета имени Кирова, а потом стал солистом оперной студии Ленинградской консерватории.
В 1974-1977 годах играл в Ленинградской филармонии.
В 2002 году ему присвоили звание заслуженного артиста России. С 2003 года Романов преподавал в Санкт-Петербургской консерватории, был членом академической филармонии Петербурга.
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Происшествия
Популярные комментарии
эх, безнадега ...
19 августа, 14:35
Владимир Скрепкин
3011108
Жесть ,видно сильно болел раз решился , неизлечимая болезнь.
19 августа, 15:05
ИСИван Семёнов
301905
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