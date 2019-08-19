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РИА Новости

Швейцарские истребители сопроводили самолет делегации Путина

14:27 19.08.2019 (обновлено: 20:01 19.08.2019)
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© РИА Новости / Сергей ГунеевИстребитель Ф/A-18 "Хорнет" ВВС Швейцарии сопровождает российский пассажирский самолет. 19 августа 2019
Истребитель Ф/A-18 Хорнет ВВС Швейцарии сопровождает российский пассажирский самолет. 19 августа 2019
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Истребитель Ф/A-18 "Хорнет" ВВС Швейцарии сопровождает российский пассажирский самолет. 19 августа 2019
МАРСЕЛЬ, 19 авг — РИА Новости. Два истребителя швейцарских Военно-воздушных сил несколько минут сопровождали самолет специального летного отряда "Россия" в небе над Женевой, передает корреспондент РИА Новости.
Как уточняется, на борту находились российская делегация, в том числе помощник президента и его пресс-секретарь — Юрий Ушаков и Дмитрий Песков, — а также журналисты кремлевского пула, которые будут освещать переговоры Владимира Путина и Эммануэля Макрона на юге Франции.
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После посадки Дмитрий Песков прокомментировал сопровождение российского правительственного самолета швейцарскими истребителями.

"Такое уже было. Это неплохо. Мы направляли ноты, и швейцарцы ответили, что это такой акт гостеприимства", — отметил он.

В свою очередь, представитель швейцарских ВВС Дельфин Альман сообщила РИА Новости, что сопровождение государственных самолетов истребителями — "рутинная воздушная полицейская процедура".
Она добавила, что такие полеты совершаются регулярно и не зависят от того, какой стране принадлежит самолет. В частности, проверяется, зарегистрировано ли воздушное судно. В год швейцарские ВВС контролируют от 300 до 400 самолетов из третьих стран.
Владимир Путин сегодня прибудет во Францию с однодневным визитом и проведет переговоры с президентом Эммануэлем Макроном.
В Кремле сообщили, что лидеры обсудят ситуацию в Сирии, Ливии, Персидском заливе, на Украине, а также Совместный всеобъемлющий план действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы.
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Эммануэль МакронВладимир ПутинФранцияШвейцарияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Швейцария нормальная страна, нормально к нам относится, не думаю, что в их действиях был злой умысел.
19 августа, 14:59
Александр Сергеевич
67820025
а, знатно всех зашугали однако..на любой чих с нашей стороны, кипишь у соседей))
19 августа, 14:44
КВКот Васька
252021130
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