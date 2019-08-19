Швейцарские истребители сопроводили самолет делегации Путина

МАРСЕЛЬ, 19 авг — РИА Новости. Два истребителя швейцарских Военно-воздушных сил несколько минут сопровождали самолет специального летного отряда "Россия" в небе над Женевой, передает корреспондент РИА Новости.

Передовой самолёт с российской делегацией и журналистами кремлёвского пула, которые будут освещать переговоры Путина и Макрона на юге Франции, несколько минут в небе над Женевой сопровождали два истребителя швейцарских ВВС. pic.twitter.com/ohyXJHADMf — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 19 августа 2019 г.

Как уточняется, на борту находились российская делегация, в том числе помощник президента и его пресс-секретарь — Юрий Ушаков и Дмитрий Песков, — а также журналисты кремлевского пула, которые будут освещать переговоры Владимира Путина и Эммануэля Макрона на юге Франции.

После посадки Дмитрий Песков прокомментировал сопровождение российского правительственного самолета швейцарскими истребителями.

"Такое уже было. Это неплохо. Мы направляли ноты, и швейцарцы ответили, что это такой акт гостеприимства", — отметил он.

В свою очередь, представитель швейцарских ВВС Дельфин Альман сообщила РИА Новости, что сопровождение государственных самолетов истребителями — "рутинная воздушная полицейская процедура".

Она добавила, что такие полеты совершаются регулярно и не зависят от того, какой стране принадлежит самолет. В частности, проверяется, зарегистрировано ли воздушное судно. В год швейцарские ВВС контролируют от 300 до 400 самолетов из третьих стран.

Владимир Путин сегодня прибудет во Францию с однодневным визитом и проведет переговоры с президентом Эммануэлем Макроном.