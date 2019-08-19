Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-19T14:22Z
https://ria.ru/20190819/1557636730.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/realty/40536/85/405368586_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_4c1fc40353189875baf941c2e54da6e3.jpg
РИА Новости

Суд взыскал с Минобороны 6,7 миллиарда рублей за ремонт атомной подлодки

14:22 19.08.2019
3243
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Молоток судьи. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску центра судоремонта "Звездочка" (Архангельская область) взыскал с министерства обороны России более 6,7 миллиарда рублей, следует из опубликованного решения суда.
"Звездочка" в своем иске потребовала взыскать около 6,8 миллиарда рублей долга по госконтракту от 26 января 2004 года на ремонт и глубокую модернизацию атомной подлодки "Подмосковье" (проект 667БДРМ "Дельфин"). Суд одновременно рассматривал встречный иск Минобороны о взыскании со "Звездочки" неустойки по этому контракту в размере более 792 миллионов рублей.
Арбитраж Москвы полностью удовлетворил иск судоремонтников и частично – встречные требования оборонного ведомства, взыскав со "Звездочки" около 32 миллионов рублей. После зачета встречных требований суд обязал оборонное ведомство выплатить предприятию более 6,7 миллиарда рублей.
Арбитражный суд Москвы
2 июля, 18:32РИА Новости
Минобороны подало иск к комплексу "НИИДАР" почти на два миллиарда рублей
"Звездочка" уже требовала взыскать с Минобороны около 6,8 миллиарда рублей в иске, поданном в арбитраж Москвы в октябре 2017 года. Из материалов того дела известно, что стороны условились о выполнении работ в два этапа - ремонт и модернизация (за 22,8 миллиарда рублей) и государственные испытания (22,8 миллиона рублей). Предприятие получило авансовые платежи в размере более 16 миллиардов рублей и в иске требовало выплатить недостающие 6,8 миллиарда.
Суды трех инстанций отказали центру судоремонта. Арбитраж Москвы, в частности, пришел к выводу, что в соответствии с согласованным сторонами порядком оплаты работ момент оплаты, определенный контрактом, еще не наступил, так как не были согласованы результаты испытаний. Верховный суд РФ в октябре 2018 года отказал "Звездочке" в пересмотре дела.
Пресс-служба "Звездочки" в декабре 2016 года сообщала, что предприятие передало Военно-морскому флоту РФ АПЛ "Подмосковье" после завершения ремонта. АПЛ "Подмосковье" находилась на ремонте с 1999 года. По данным из открытых источников, на подлодке шли работы по ее переоборудованию в носитель глубоководного аппарата. "Звездочка" входит в Объединенную судостроительную корпорацию.
Самолет МиГ-29
1 июля, 20:58РИА Новости
На Украине отменили решение взыскать пять миллионов рублей в пользу "МиГ"
4896647
Обсудить 1
Министерство обороны РоссииМинистерство обороны РФБезопасностьПроисшествия
Рекомендуем
Порт в Севастополе
Украина арестовала танкер, якобы поставлявший топливо Черноморскому флоту
РИА
Новости
Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Дмитрий Рогозин на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Рогозин резко ответил на шутку о "дырочке" в "Союзе"
Отдыхающие на городском пляже Ялты
Мэр Ялты предложил убрать из герба города "навязанные понятия"
Кадры полета истребителей МиГ-31 в ближнем космосе
Опубликовано видео полета истребителей МиГ-31 в ближнем космосе
Лента
новостей
Международный военно-технический форум АРМИЯ-2015. День второй
"Королева пехоты". БМП-3 окажется не по зубам снарядам противника
Истребитель Ф/A-18 Хорнет ВВС Швейцарии сопровождает российский пассажирский самолет. 19 августа 2019
Швейцарские истребители сопроводили самолет делегации Путина
Жена Нетаньяху бросила на землю кусок приветственного каравая в Киеве
Жена Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай
Ситуация в Идлибе
В Минобороны Турции сообщили о трех жертвах удара сирийских ВВС по Идлибу
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
Симоньян о летучке в New York Times: "сговор" Трампа и России вышел из моды
Доцент петербургской консерватории Римского-Корсакова Михаил Романов
В Петербурге покончил с собой заслуженный артист России Михаил Романов
Хан-Шейхун
Сирийская армия взяла под контроль город Хан-Шейхун, пишут СМИ
Оператор по добычи нефти на Ново-пурпейском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе
Обратный эффект: Россия заработала миллиард долларов на санкциях США
Пожар
На Урале загорелось предприятие по утилизации боеприпасов
Группа ликвидаторов готовится выйти на крышу реактора Чернобыльской атомной электростанции после катастрофы
Ликвидаторы аварии в Чернобыле — о том, как им приходится выживать
Нефтеперерабатывающий завод и нефтепровод Дружба
Медведев заявил о репутационных издержках России из-за ЧП с "Дружбой"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:03ОНФ проверит доступность бесплатных медосмотров для работников школ
09:00На Урале проверят санаторий после заболевания детей кишечной инфекцией
08:58В Хабаровске в конце недели ожидают пятую волну паводка
08:57В Югре ищут детей, которые уехали на лодке на рыбалку и не вернулись
08:55СМИ сообщили о новом способе краж денег с банковских карт
08:49В США наградят военных, служащих на границе с Мексикой, сообщили СМИ
08:39"Ъ": Минфин предложил заморозить льготы нефтегазовым проектам в Арктике
08:39В Киеве в результате конфликта со стрельбой пострадали три человека
08:33Индия вывела станцию "Чандраян-2" на орбиту Луны
08:32Пентагон опубликовал видео запуска ракеты, запрещенной ДРСМД
08:31Суд в Киргизии продлил срок ареста экс-президента Алмазбека Атамбаева
08:28Жителю Сургута, чей вагончик снесли, пока он отсутствовал, предложили жилье
08:27В Гонконге мужчина с ножом ранил троих человек
08:23В ДТП под Новосибирском пострадали семь граждан Узбекистана
08:22В ЛНР за минувшие сутки не зафиксировали обстрелов со стороны ВСУ
08:18В Приморье восстановили проезд к четырем селам, отрезанным паводком
08:13Huawei обвинила США в нарушении принципов рыночной конкуренции
08:10Вторник в Москве может стать самым теплым днем в августе
07:55В Приангарье три человека погибли в ДТП на трассе "Сибирь"
07:53СМИ: банковские карты предложили блокировать при подозрительных транзакциях
Лента новостейМолния