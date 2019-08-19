Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-19T14:21Z
https://ria.ru/20190819/1557636704.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155635/90/1556359096_0:285:3103:2030_1036x0_80_0_0_0489725ac860159c5128a98e90cdacff.jpg
РИА Новости

Жесткий Brexit может вызвать серьезные проблемы для граждан, заявили в ЕК

14:21 19.08.2019
364
© Hannah McKayПротивники Brexit у здания Парламента в Лондоне. 26 июня 2019
Противники Brexit у здания Парламента в Лондоне. 26 июня 2019
© Hannah McKay
БРЮССЕЛЬ, 19 авг - РИА Новости. Если Великобритания не ратифицирует соглашение об условиях отделения от Евросоюза, которое британские парламентарии уже несколько раз отклонили, а ЕС отказывается корректировать, то это приведет к большим трудностям для граждан и бизнеса, заявила представитель пресс-службы ЕК Наташа Берто на брифинге в понедельник.
Она напомнила, что в случае так называемого "Brexit без сделки" в день выхода страны из союза нынешнее законодательство ЕС перестанет применяться к Великобритании, не будет переходного периода в распространении на страну европейского законодательства для смягчения ситуации, который предусмотрен договором о "разводе".
"И это, конечно же, приведет к значительным перебоям и для граждан, и для бизнеса, и это будет иметь серьезный отрицательный экономический эффект, который будет намного сильнее в Соединенном Королевстве, нежели в Евросоюзе", - напомнила Берто.
Великобритания должна покинуть ЕС 31 октября. Первоначальная дата Brexit была перенесена с 29 марта в связи с тем, что британский парламент трижды отклонил договор об условиях "развода". Этот договор был выработан в непростых переговорах с ЕС правительством премьер-министра Терезы Мэй, которая на фоне неудач с Brexit ушла в отставку. Одним из камней преткновения в этом договоре стали положения по границе с Ирландией, так называемый "бэкстоп".
Флаги Великобритании и ЕС
13 августа, 17:24РИА Новости
Эксперт оценил вероятность "жесткого" Brexit
Еврокомиссия в свою очередь неоднократно заявляла, что достигнутое в прошлом году соглашение об условиях Brexit не подлежит пересмотру и об изменении его условий переговоров быть не может. При этом ЕК заявила и о готовности оценить конкретные предложения Великобритании по Brexit, если они будут укладываться в канву достигнутого прошлогоднего договора о "разводе".
Нынешний, новый британский премьер Борис Джонсон намерен реализовать Brexit в конце октября "при любом сценарии".
510000
Обсудить 0
Тереза МэйЕврокомиссияЕвросоюзВеликобританияВ мире
Рекомендуем
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков прокомментировал сопровождение российского самолета швейцарскими ВВС
РИА
Новости
Порт в Севастополе
Украина арестовала танкер, якобы поставлявший топливо Черноморскому флоту
Трубы
Greenpeace составил рейтинг стран по выбросам диоксида серы
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи
Дипломаты и эксперты рассказали об ожиданиях от встречи Путина и Макрона
Лента
новостей
Истребитель Ф/A-18 Хорнет ВВС Швейцарии сопровождает российский пассажирский самолет. 19 августа 2019
Швейцарские истребители сопроводили самолет делегации Путина
Турецкая военная техника в городе Саракиб в Сирии
Турецкие военные вошли в сирийский Саракиб
Турецкая военная техника в городе Саракиб в Сирии
Сирийские ВВС нанесли удар по турецкому конвою в Идлибе, сообщили СМИ
Военнослужащие сирийской армии в пригороде Дамаска Джоббар
Сирийская армия перекрыла линии снабжения боевиков "Джебхат ан-Нусры"*
Ситуация в Идлибе
В Минобороны Турции сообщили о трех жертвах удара сирийских ВВС по Идлибу
Флаг Турции
Турецкая партия назвала отстранение мэров трех городов переворотом
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в Киеве
Зеленский призвал Нетаньяху признать "голодомор" геноцидом
Скульптура Гения свободы на вершине Июльской колонны на площади Бастилии в 4-м округе Парижа
Лидер компартии Франции выступил за отмену антироссийских санкций
Отдыхающие на городском пляже Ялты
Мэр Ялты предложил убрать из герба города "навязанные понятия"
Корпус реактора для первого блока Белорусской АЭС на заводе Атоммаш
Литва хочет создать коалицию против Белорусской АЭС, сообщили СМИ
Жена Нетаньяху бросила на землю кусок приветственного каравая в Киеве
Жена Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:03ОНФ проверит доступность бесплатных медосмотров для работников школ
09:00На Урале проверят санаторий после заболевания детей кишечной инфекцией
08:58В Хабаровске в конце недели ожидают пятую волну паводка
08:57В Югре ищут детей, которые уехали на лодке на рыбалку и не вернулись
08:55СМИ сообщили о новом способе краж денег с банковских карт
08:49В США наградят военных, служащих на границе с Мексикой, сообщили СМИ
08:39"Ъ": Минфин предложил заморозить льготы нефтегазовым проектам в Арктике
08:39В Киеве в результате конфликта со стрельбой пострадали три человека
08:33Индия вывела станцию "Чандраян-2" на орбиту Луны
08:32Пентагон опубликовал видео запуска ракеты, запрещенной ДРСМД
08:31Суд в Киргизии продлил срок ареста экс-президента Алмазбека Атамбаева
08:28Жителю Сургута, чей вагончик снесли, пока он отсутствовал, предложили жилье
08:27В Гонконге мужчина с ножом ранил троих человек
08:23В ДТП под Новосибирском пострадали семь граждан Узбекистана
08:22В ЛНР за минувшие сутки не зафиксировали обстрелов со стороны ВСУ
08:18В Приморье восстановили проезд к четырем селам, отрезанным паводком
08:13Huawei обвинила США в нарушении принципов рыночной конкуренции
08:10Вторник в Москве может стать самым теплым днем в августе
07:55В Приангарье три человека погибли в ДТП на трассе "Сибирь"
07:53СМИ: банковские карты предложили блокировать при подозрительных транзакциях
Лента новостейМолния