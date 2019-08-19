Жесткий Brexit может вызвать серьезные проблемы для граждан, заявили в ЕК

БРЮССЕЛЬ, 19 авг - РИА Новости. Если Великобритания не ратифицирует соглашение об условиях отделения от Евросоюза, которое британские парламентарии уже несколько раз отклонили, а ЕС отказывается корректировать, то это приведет к большим трудностям для граждан и бизнеса, заявила представитель пресс-службы ЕК Наташа Берто на брифинге в понедельник.

Она напомнила, что в случае так называемого "Brexit без сделки" в день выхода страны из союза нынешнее законодательство ЕС перестанет применяться к Великобритании, не будет переходного периода в распространении на страну европейского законодательства для смягчения ситуации, который предусмотрен договором о "разводе".

"И это, конечно же, приведет к значительным перебоям и для граждан, и для бизнеса, и это будет иметь серьезный отрицательный экономический эффект, который будет намного сильнее в Соединенном Королевстве, нежели в Евросоюзе", - напомнила Берто.

Великобритания должна покинуть ЕС 31 октября. Первоначальная дата Brexit была перенесена с 29 марта в связи с тем, что британский парламент трижды отклонил договор об условиях "развода". Этот договор был выработан в непростых переговорах с ЕС правительством премьер-министра Терезы Мэй, которая на фоне неудач с Brexit ушла в отставку. Одним из камней преткновения в этом договоре стали положения по границе с Ирландией, так называемый "бэкстоп".

Еврокомиссия в свою очередь неоднократно заявляла, что достигнутое в прошлом году соглашение об условиях Brexit не подлежит пересмотру и об изменении его условий переговоров быть не может. При этом ЕК заявила и о готовности оценить конкретные предложения Великобритании по Brexit, если они будут укладываться в канву достигнутого прошлогоднего договора о "разводе".