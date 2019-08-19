Зеленский договорился решить проблему с въездом граждан Украины в Израиль

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в Киеве

КИЕВ, 19 авг – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что договорился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху решить проблему отказов украинцам во въезде в Израиль.

Нетаньяху прибыл в Киев с двухдневных визитом, он примет участие в ряде мероприятий. Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что за полгода Израиль отказал во въезде около 2,5 тысячи украинцев.

"Последнее время наши страны активно сотрудничают и в миграционной сфере. Речь идет о многочисленных отказах гражданам Украины на въезд в Израиль. Мы договорились окончательно решить эту проблему", - заявил Зеленский в ходе совместного с Нетаньяху брифинга, который транслировался на странице офиса президента в Facebook.