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РИА Новости

Зеленский договорился решить проблему с въездом граждан Украины в Израиль

14:19 19.08.2019 (обновлено: 15:14 19.08.2019)
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© Фото : пресс-служба Президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в Киеве
© Фото : пресс-служба Президента Украины
КИЕВ, 19 авг – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что договорился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху решить проблему отказов украинцам во въезде в Израиль.
Нетаньяху прибыл в Киев с двухдневных визитом, он примет участие в ряде мероприятий. Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что за полгода Израиль отказал во въезде около 2,5 тысячи украинцев.
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Зеленский заявил о желании Киева расширить соглашение о ЗСТ с Израилем
"Последнее время наши страны активно сотрудничают и в миграционной сфере. Речь идет о многочисленных отказах гражданам Украины на въезд в Израиль. Мы договорились окончательно решить эту проблему", - заявил Зеленский в ходе совместного с Нетаньяху брифинга, который транслировался на странице офиса президента в Facebook.
По его словам, граждане обеих стран должны "максимально пользоваться" преимуществами безвизового режима, а украинские граждане не должны тысячами задерживаться на границе Израиля.
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Владимир ЗеленскийБиньямин НетаньяхуИзраильУкраинаВ мире
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