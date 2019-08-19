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РИА Новости

Дипломаты и эксперты рассказали об ожиданиях от встречи Путина и Макрона

14:20 19.08.2019 (обновлено: 17:50 19.08.2019)
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© Пресс-служба Президента РФ / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи
© Пресс-служба Президента РФ
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Владимир Путин сегодня посетит Францию с однодневным визитом и проведет переговоры с президентом Эммануэлем Макроном. В Кремле сообщили, что два лидера обсудят ситуацию в Сирии, Ливии, Персидском заливе, Украине, а также иранскую ядерную сделку. Дипломаты, политики и эксперты рассказали РИА Новости, чего они ждут от этого саммита.

Международная повестка

Бывший посол Франции в России Клод Бланшмэзон напомнил, что обе страны являются постоянными членами Совета Безопасности ООН, поэтому два лидера регулярно обсуждают международную проблематику.
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В числе тем, которые могут затронуть президенты, Бланшмэзон в первую очередь назвал вопрос Ирана.
"По этой теме у России и Франции позиции сходятся. В частности, по вопросу сохранения ядерной сделки с Ираном, даже с учетом того, что, к сожалению, американцы из нее вышли. Но есть и другие аспекты — как, например, безопасность Ормузского пролива, роль Ирана в Сирии", — добавил он.
По мнению дипломата, второй темой на переговорах станет ситуация в Сирии. Так, обстановка в Идлибе вызывает обеспокоенность, Москва и Париж ищут способы установить мир и обеспечить устойчивую власть в ближневосточной стране.
Помимо этого, два президента затронут обстановку на Украине, уверен Бланшмэзон.
"Эта тема, по которой два президента часто обмениваются мнениями. Сейчас на Украине новый президент, он регулярно контактирует с президентом Путиным по телефону. Дискуссии, целью которых является прогресс в реализации Минских соглашений, которые все считают схемой выхода из кризиса в Донбассе, продолжаются. Вполне вероятно, что два президента обсудят этот вопрос", — считает он.
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Вместе с тем, предположил Бланшэмзон, два президента обсудят "и другие аспекты ситуации в Европе, перспективы Brexit, ситуацию с муниципальными выборами (в Москве. — Прим. ред.)".
"Двусторонние отношения между Францией и Россией не так плохи. В экономическом плане все французские предприятия, которые были в России, там остались, Франция — важный инвестор и работодатель в России. В экономическом плане есть немало вопросов, которые должны обсуждаться. Политические отношения — это контакты на всех уровнях. Так, встречи на уровне премьер-министров возобновились недавним визитом господина Медведева в Гавр, на уровне министров — продолжаются, но есть и другие форматы. Например, 2+2 — главы МИД и Минобороны — которые могут быть возобновлены", — продолжил экс-посол, отметив, что "для одного вечера тем немало".
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Отменят ли санкции?

В преддверии саммита депутат Национального собрания Франции и секретарь Французской коммунистической партии Фабьен Руссель высказался за отмену санкций Евросоюза против России.
"Если мы видим, что ситуация немного улучшается в Крыму, в Донбассе, где в последнее время режим прекращения огня соблюдается, я думаю, надо двигаться к окончанию санкций и к диалогу", — сказал Руссель в эфире телеканала BFMTV.
Он напомнил, что санкции нанесли "существенный удар по европейской и французской экономике, в том числе сельскому хозяйству".
Руссель также выступил за потепление в отношениях Москвы и Парижа.
"В дипломатических отношениях надо говорить не только с друзьями, надо говорить со всеми", — заключил он.
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Вернуть Россию в G8

Французский политик, бывший депутат Нацсобрания Франции Жак Мияр призвал к возращению Россию в G8 и отмене антироссийских санкций, которые противоречат интересам Франции.
"Радостно, что президент республики Эммануэль Макрон принимает Владимира Путина перед саммитом G7 в форте Брегансон. Но остро необходимо, чтобы Франция сняла санкции против России, которые противоречат нашим экономическим, политическим, культурным и дипломатическим интересам", — говорится в распространенном заявлении Мияра.
Политик также задался вопросом, как можно было поверить, что "санкции могут заставить Россию изменить свою политику в отношении Крыма, который в сущности был российским со времен Екатерины Великой?"
"Это геостратегическая ошибка", — подчеркнул Мияр.
Он заявил также, что Россия является частью европейского баланса и без нее не может быть обеспечен мир в Европе.
"Большая семерка" должна принять Россию и снова стать "Большой восьмеркой", — заключил политик.
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Неповоротливая политика

Французский экономист Жак Сапир в разговоре с РИА Новости отметил, что переговоры двух президентов дают надежду на возобновление плодотворного сотрудничества, но призвал не питать больших иллюзий.
"После разнообразных "выкрутасов" со стороны Эммануэля Макрона, который полагает Россию "силой дестабилизации" Франции и ЕС, этот визит происходит в ключевой момент для дипломатий обеих стран, пусть и не по одним и тем же причинам", — отметил эксперт.
По мнению Сапира, Париж сейчас находится в международной изоляции. Он отмечает, что Макрон считал, что сможет быть на равных с Ангелой Меркель и использовать личные отношения с Дональдом Трампом, однако ни с одним, ни с другим не сложилось наиболее благоприятного взаимодействия.
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"В этом контексте Эммануэль Макрон с прошлой весны ищет способ приблизиться к Владимиру Путину или по меньшей мере с ним поговорить", — подчеркивает эксперт, отмечая немало предпосылок к дискуссии двух лидеров.
Сапир отметил также, что два лидера могут обсудить ситуацию на Украине, так как с приходом к власти Владимира Зеленского появилась возможность заключить новое соглашение на смену Минскому от 2015 года, "которое украинская сторона никогда не хотела реализовывать".
Помимо этого, экономист отметил близость позиций Москвы и Парижа по Ирану.
"Нужно надеяться, что сложатся условия для возобновления взаимно плодотворного диалога между Францией и Россией. Но в то же время стоит беречься ложных надежд. Идеологическая неповоротливость французской международной политики — увы! — весьма велика", — заключил Сапир.

Возвращение к нормандскому формату

Профессор французского института геополитики Университета Париж 8 Андрэ Филлер считает, что встреча Путина и Макрона поможет выработать политику для ослабления антироссийских санкций.
В разговоре с РИА Новости он напомнил об экономических интересах Франции и давлении со стороны представителей французской индустрии, которые много инвестировали в российскую экономику.
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"Мне кажется, что два президента существенно согласны, но нужно найти способ сформулировать этот договор таким образом, чтобы Европейский союз мог бы следовать формально этому двустороннему желанию и одобрить с юридической точки зрения постепенное снятие санкций против России и, напротив, российских санкций против европейской продукции", — добавил собеседник агентства.
Говоря о темах, по которым у Москвы и Парижа есть разногласия, Филлер отметил украинский вопрос.
"Наиболее важным мне кажется возвращение к минским договоренностям и нормандскому формату после смены правительства и президента на Украине. Изменился ли расклад после президентских и парламентских выборов на Украине? Команда Зеленского и большинство в Раде, которое поддерживает президента, позволит ли это вернуться к более мирному тону и урегулировать конфликт? Или нет? Конечно, по моему мнению, интерес России в том, чтобы достигнуть наибольшего прогресса по Донбассу, чтобы не ставить под вопрос возвращение Крыма", — заключил эксперт.
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