В Мурманской области полиция проверит историю с убийством диких животных

МУРМАНСК, 19 авг - РИА Новости. Полицейские Кольского района УМВД РФ по Мурманской области проводят проверку по факту опубликованной в СМИ информации о том, что в городе Коле убивают диких зайцев и лис ради забавы, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы регионального УМВД Валерия Филиппова.