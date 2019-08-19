В Мурманской области полиция проверит историю с убийством диких животных

МУРМАНСК, 19 авг - РИА Новости. Полицейские Кольского района УМВД РФ по Мурманской области проводят проверку по факту опубликованной в СМИ информации о том, что в городе Коле убивают диких зайцев и лис ради забавы, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы регионального УМВД Валерия Филиппова.
Ранее на информационном портале "Жизнь ДД" появилась информация о том, что вдоль дорог жители Колы находят тела убитых диких животных - лис и зайцев. Одна из местных жительниц сообщила порталу о том, что видела черную иномарку, из которой стреляли по лисе.
"В ходе мониторинга была выявлена эта информация, УМВД РФ в Кольском районе будет проводить проверку по факту публикации", - сказала Филиппова.